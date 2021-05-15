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رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ عبد الرحمن عرابي ويسري رزق بالفوز بذهبية ليتوانيا للملاكمة

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

 

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لكل من اللاعب عبد الرحمن عرابي واللاعب يسري رزق لاعبي المنتخب الوطني الأول للملاكمة بمناسبة فوزهما بذهبية بطولة ليتوانيا الدولية المقامة في الفترة 12-16 مايو الجاري.

استطاع اللاعب عبد الرحمن عرابي الفوز على منافسه التشيكي شيبال ماكسيم في منافسات وزن 81 كجم، كما أحرز يسرى رزق الميدالية الذهبية في منافسات وزن 91 كجم بعد الفوز في المباراة النهائية على ملاكم الدنمارك جيففسكوف مورتن.

أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته لجميع لاعبي مصر في جميع منافساتهم بالبطولات الدولية التي يشاركون بها، والفوز بألقابها في إطار الإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في كل الألعاب.

وأكد الوزير على التنسيق مع اللجنة الأوليمبية لتقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية لتنفيذ خططها وبرامجها بشأن إعداد وتأهيل اللاعبين واللاعبات لمختلف البطولات، وتوفير كل مايلزم لهم من احتياجات تهيئةً للأجواء المحيطة بهم بما يساعدهم على التركيز الكامل، ومواصلة التفوق في منافساتهم بجميع البطولات.

وجاءت المشاركة المصرية في  بطولة ليتوانيا الدولية  ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وشارك بالبطولة نحو 100 لاعب من 21 دولة.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بطولة ليتوانيا الدولية يسري رزق المنتخب الوطني الأول للملاكمة

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