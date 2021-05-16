أبل تتفوق.. صدمة لمنتظري ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4

كشفت تقارير صادمة أن ساعة سامسونج الذكية القادمة Samsung Galaxy Watch 4 والتي من المقرر لها أن تصدر في شهر أغسطس القادم، لن تأتى بميزة قياس نسبة السكر في الدم.



وبحسب موقع Tom's Guide، فإن ساعة Galaxy Watch 4 القادمة كان من المتوقع لها هذا العام أن تأتى بميزة قياس نسبة السكر فى الدم، ومساعدة مرضى السكرى، ولكن يبدو أنه على العكس من ذلك فقد أكدت عدد من التقارير أن شركة أبل ستتفوق.



ومن المقرر أن تأتى ساعة أبل الذكية القادمة Apple Watch والتى سيتم الإعلان عنها فى الربع الثالث أو الربع من العام، بميزات طبية عديدة، منها ميزة تتبع السكر فى الدم وقياسه.



وستأتى ساعة سامسونج الذكية القادمة Galaxy Watch 4 بعدد من الميزات الطبية والرياضية ليست من بينها الميزات الطبية الأساسية، والتي ستأتي مع ساعة أبل.



وستتفوق ساعة أبل الذكية القادمة على سابقتها من الجيل السادس التي استطاعت قياس مستويات الأكسجين فى الدم، حيث ستشمل الساعة الجديدة توفير الأمان والمتابعة الطبية لعشرات الملايين لاثنين من أكثر الأمراض المزمنة خطورة وانتشارا في العالم، وهما مرض السكرى وارتفاع أو انخفاض ضغط الدم.



ومن المحتمل أن يثير التتبع الطبي الموسع لساعة أبل الذكية القادمة اهتمام المستهلكين، خاصة المصابين بداء السكري من النوع 2، والذين قد يحتاجون إلى اختبار نسبة السكر في الدم عدة مرات يوميًا.

