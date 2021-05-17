ماذا يحدث للجسم عن تناول التفاح الأحمر يوميا

يعتبر التفاح من أكثر أنواع الفاكهة شيوعًا، كما إنها فاكهة صحية بشكل استثنائي مع العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم بشكل كبير.

يعتبر التفاح مصدرًا جيدًا للألياف وفيتامين سي ، كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول التي قد يكون لها فوائد صحية عديدة.



قد يساعد التفاح في إنقاص الوزن بعدة طرق، كما أنه ممتلئ بشكل خاص بسبب محتواه العالي من الألياف.

يعزز التفاح صحة القلب بعدة طرق، إنه غنية بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على خفض الكوليسترول، لديه أيضًا مادة البوليفينول التي ترتبط بخفض ضغط الدم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

نوع الألياف في التفاح يغذي البكتيريا الجيدة وقد يكون السبب في أنها تحمي من السمنة وأمراض القلب ومرض السكري من النوع 2.



يحتوي التفاح على العديد من المركبات الطبيعية التي قد تساعد في مكافحة السرطان، ربطتها الدراسات القائمة على الملاحظة بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان والوفاة بسبب السرطان.



المصدر healthline