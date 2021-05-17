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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قابلة للتجديد..

لمدة 3 أشهر .. القانون يمنح حق تأجيل سداد الضرائب لـ العقارات المتضررة من كورونا

العقارات المتضررة
العقارات المتضررة من فيروس كورونا

يعد القانون الصادر برقم 24 لسنة 2020 ، بشأن القواعد المالية للتعامل مع تداعيات فيروس "كورونا"، من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب السابق، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف دعم ومساندة الجهات المتضررة من جائحة أزمة  فيروس كورونا، وما خلفته من أثار سلبية على جميع دول العالم.

 

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات، تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، والتى يحددها مجلس الوزراء.

 

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وأجازت المادة الثانية من القانون لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس «كورونا» أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس «كورونا» والتى يحددها مجلس الوزراء.

 

ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

 

وطبقا للقانون يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات، تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» والتى يحددها مجلس الوزراء. 

 

ولمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات، تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» والتى يحددها مجلس الوزراء .

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