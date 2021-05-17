علماء روس يبتكرون لقاحاً بطعم الفراولة لمكافحة كورونا..فيديو

عرضت قناة العربية فيديو لعلماء روس يقومون بإنتاج أول لقاح لكورونا يشبه مخفوق الحليب بالفراولة وهذا يمكن تطويره مستقبلا لإنتاجه بنكهات مختلفة .

وأضاف الفيديو أن هذا اللقاح يعتمد علي بكتيريا البروبيوتيك أو البكتيريا النافعة وهي مزيج من البكتيريا المفيدة والخميرة التي تعيش في الجسم وتلعب دورا في الهضم وصحة الأمعاء بالإضافة إلي دورها في زيادة مناعة الجسم .

وأوضح الفيديو أن التقنية الجديدة حصلت علي براءة الاختراع ويتم أجراء الاختبارات السريرية لاكتشاف فعاليتها في مقاومة كورونا .