جميلة بوحيرد توجه رسالة للمقاومة الفلسطينية ..ماذا قالت

أكدت المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد أنها تتابع ما يجري في السّاحة الفلسطينية لحظة بلحظة، وأنها تشعر بالفخر والاعتزاز كلما رأت صواريخ المقاومة تزين سماء فلسطين وتدك مدن الاحتلال.

وقالت بوحيرد في رسالة، نقلها الناشط كريم رزقي إن المقاومة الفلسطينية أعادت لها الأمل بأن الأمة لا زالت حية، وأن الاستعمار ليس قضاء وقدرا، و إنما هو حالة استثنائية ومؤقتة وما على الفلسطينيين إلا الاستمرار في مقاومتهم الباسلة لطرد المحتلين"، وفق صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وأضافت بوحيرد إنه لولا وضعها الصحي الذي لا يسمح لها بالتحرك والسفر، لكانت في الصّفوف الأولى مع المجاهدين الفلسطينيين لاستكمال معركتها في تصفية الاستعمار".



وحسب النّاشط في المجال الإنساني كريم رزقي، فإن المجاهدة بوحيرد خاطبته بتأثّر كبير عن المجازر البشعة، التي يرتكبها الإسرائيليون في قطاع غزة، وقالت: إن قلبها "يتقطّع" وهي تشاهد جثثَ الأطفال والنّساء تسحب من تحتِ الأنقاض، مؤكدة أنّ "العدو الصّهيوني إنهزم مرتين، الأولى ميدانيا أمام ضربات المقاومة، والثانية أخلاقيا عندما انتقم بهدم البنايات على رؤوس المدنيين".

وناشدت المجاهدة الجزائريين والسلطات العليا في البلاد بمؤازرة الفلسطينيين في معركتهم، كما وجهت نداء لكل الشرفاء في العالم العربي والإسلامي وكل أحرار العالم إلى التحرك ضد الإبادة، التي ينفذها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.