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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تتهم مايكروسوفت باستخدام Epic لرفع دعوى مكافحة الاحتكار

آبل وآيبك جيمز
آبل وآيبك جيمز

قامت شركة آبل Apple، باتخاذ أسلوب جديد من المؤامرات للفوز في معركتها القضائية ضد مطورة الألعاب Epic Games، حيث زعمت مؤخرا إلى أن صانعة فورتنايت كانت بمثابة حصان ملاحقة لشركة مايكروسوفت.

 

ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، وجهت عملاقة التقنية الأمريكية آبل، اتهامات إلى نظيرتها مايكروسوفت ادعت فيها أن الاخيرة استغلت Epic Games في شن هجوم قانوني عليها.

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وأضحت آبل في الإيداع الجديد، بأن شركة تطوير الألعاب الأمريكية وصانعة Fortnite الشهيرة، كانت بمثابة لاعب لصالح مايكروسوفت حيث أن الشركة الأخيرة استغلت آيبك لرفع قضية مكافحة الاحتكار.

 

وكانت شركة آيبك جيمز قد رفعت دعوى قضائية ضد شركة آبل، أدعت فيها أن حصصها من الإيرادات من الشركات التي تبيع السلع في متجر التطبيقات التابع لها مرتفع جدًا وأن قواعدها غير عادلة ومضادة للمنافسة.

 

ولكن اتخذت الدعوى منعطفًا جديدا هذا الأسبوع، إذ وجهت آبل أمس الخميس، اتهاما صريحا في ملف طلب من القاضي تقديم نتيجة مصداقية شهادة لوري رايت، وهو مسؤول تنفيذي في شركة أكس بوكس التابعة لمايكروسوفت أدلى بشهادته في المحكمة نيابة عن مطورة فورتنايت، والتي فضلت عدم الظهور كطرف في القضية.

 

ورداً على اتهامات شركة آبل بشأن رايت، قالت إيبك إن صانعة هواتف آيفون "لم تتفاجأ" في المحاكمة، وأن شهادة رايت كانت "متوقعة"، وقالت الشركة أيضًا إن لدى آبل فرصة كبيرة لجمع الاكتشافات أثناء إيداع رايت وأن رايت قدم المستندات إلى آبل وEpic بنفس الطريقة.

مايكروسوفت تدافع عن نفسها ضد إدعاء آبل

ودفاعا عن نفسها، قالت مايكروسوفت: "إن شركة هواتف آيفون تحاول صرف الانتباه عن المخاوف المشروعة من العديد من الشركات في جميع أنحاء الصناعة بشأن سياسات وممارسات متجر التطبيقات التابع لها، بما في ذلك رفضها السماح ببث الألعاب في متجر آب ستور.

آبل مايكروسوفت Epic Games فورتنايت مكافحة الاحتكار

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