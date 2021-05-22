الفطر الأسود.. كيف تنتقل العدوي وأعراض الإصابة؟

الفطر الأسود أو ما يطلق عليه البعض داء الفطريات هي مضاعفات تسببها عدوى فطرية، هذه حالة نادرة نسبيًا ولكنها قاتلة، تم اكتشاف عدوى الفطريات السوداء في ولاية كارناتاكا وأوتارانتشال وتيلانجانا وماديا براديش وأندرا براديش وهاريانا وبيهار وغيرها في الهند، في حين أن بعض الدول جعلت منه مرضًا يمكن الإبلاغ عنه ، فإن البعض مثل راجستان قد أعلن بالفعل أنه وباء، وفقا لما نشره موقع economictimes.



كيف تنتقل عدوى الفطر الأسود؟



في المقام الأول ، تسبب الأبواغ الفطرية العائمة في البيئة هذه العدوى للأشخاص، قد يصاب المرء به أيضًا عندما "تدخل الفطريات الجلد من خلال جرح أو حرق أو أنواع أخرى من الصدمات الجلدية".



عند الاتصال ، يمكن للفطر أن يلتصق بجزء من الجسم ، وبعد نقطة ينتقل إلى الداخل عبر الأنف أو الجيوب الأنفية أو الرئتين.



إذا دخلت الفطريات من خلال جرح أو حروق ، فيمكن أن تسبب التهابات موضعية، ولكن إذا دخلت الجيوب الأنفية ، فقد تؤثر على العينين ، وفي النهاية على الدماغ ، مما يؤدي إلى حالة قاتلة.

يعتقد بعض الأطباء أن الفطر الأسود قد ترسخ عندما تم إعطاء الأدوية لمرضى كوفيد في المنزل دون السيطرة على مستويات السكر في الدم، يقول البعض الآخر إنه أغرق الأنظمة المكبوتة للمناعة بسبب الظروف المعيشية غير النظيفة وغير الصحية بعد Covid للمرضى.

تتزايد حالات الإصابة بالفطر الأسود أيضًا بسبب الإفراط في استخدام المنشطات الرخيصة - يُلاحظ في الحالات التي توجد فيها حاجة للسيطرة على الاستجابة الالتهابية المبالغ فيها لـ Covid. المنشطات تكبح الاستجابة المناعية ، والتي يمكن أن تزيد من التعرض للعدوى الثانوية مثل الفطريات السوداء.

يتم أيضًا إلقاء اللوم على استخدام مياه الصنبور العادية في عدادات تدفق أسطوانات الأكسجين لمثل هذه العدوى الفطرية، يمكن أن تحدث الحالات بسبب "أنابيب الأكسجين وأجهزة ترطيب الهواء الملوثة بالعفن".

أعراض الإصابة بـ الفطر الأسود



بعض العلامات المبكرة للحالة تشمل "ألم الجيوب الأنفية أو انسداد الأنف على جانب واحد من الوجه ، والصداع من جانب واحد ، والتورم أو التنميل ، وآلام الأسنان وتخفيف الأسنان" ، كما يقول المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR).

وفقًا للتقارير الواردة من مختلف المستشفيات الكبرى في جميع أنحاء الهند ، أبلغ المرضى عن "عدم وضوح الرؤية ، أو تغير اللون أو اسوداد الأنسجة على الأنف والوجنتين وآفات سوداء داخل الفم أو إفرازات من الأنف".

