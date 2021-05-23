الصين تتهم مايكروسوفت وتيك توك لينكد إن بالانتهاك الصارخ للبيانات الشخصية

اتهمت السلطات الصينية عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى منها شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الأخرى منها تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك، بالانتهاك الصارخ للبيانات الشخصية للمستخدمين.

وبحسب موقع Gizmochina فإن إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC ، المسئولة عن الرقابة على الإنترنت في الصين اتهمت كلا من شركة مايكروسوفت عبر متصفحها Bing وكذلك تطبيق التوظيف المملوك لها لينكد إن، وتيك توك، وتطبيقات Kugou و Kuaishou بالجمع غير المصرح للبيانات.



وفي بيان نشرته إدارة الفضاء الإلكتروني قالت إنها قد تلقت شكاوى من المستخدمين دفعتها إلى بدء تحقيق في أنشطة جمع البيانات للعديد من التطبيقات.



وأشارت الهيئة إلى أنه بعد التحقيق قد تبين لها أن 105 تطبيقا، قد انتهكت قوانين الخصوصية السارية من خلال جمع معلومات شخصية مفرطة من خلال الوصول غير القانوني.



ومن المفترض أن يتعين على مالكي التطبيقات البالغ عددها 105 تطبيقا معالجة الانتهاكات الملحوظة في غضون 15 يومًا، حيث ستواصل الهيئة بانتظام فحص تطبيقات الهواتف الذكية بحثًا عن انتهاكات محتملة.

وتواصل الصين تعزيز قوانينها ولوائحها على الإنترنت وشركات التكنولوجيا حيث تم تغريم بعض العلامات التجارية الكبرى مثل علي بابا Alibaba و Tencent بسبب انتهاكات ملحوظة للقواعد التي تحكم عملياتها وقوانين مكافحة الاحتكار.

