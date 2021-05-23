بالحجاب.. لميس حمدان في أحدث ظهور عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ميس حمدان صورا من جلسة تصوير لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ميس حمدان في الصور، مرتدية الحجاب، ونالت الصور إعجاب متابعيها على انستجرام.

وجاءت أبرز تعليقاتهم كالتالى:

-قمر فى الحجاب

-شكله حلو اوى فيكى

كانت الفنانة ميس حمدان كشفت عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وقالت ميس حمدان: “أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي أنا هلوم نفسي لأني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية”.