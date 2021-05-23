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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا: توريد 233 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، استمرار أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى اليوم، الأحد، 233 ألفا و857 طنا و926 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة.

 

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم توريد 98641 طنا و257 كيلو بالبنك الزراعي، و36179 طن و630 كيلو بقطاع المطاحن، و99038 طنا و39 كيلو بالقابضة للصوامع.

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وفي سياق متصل أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تجهيز 16 مركزاً للتطعيم بلقاح فيروس كورونا ، بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لاستيعاب كافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في مراكز التطعيم بلقاح ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19)، للوصول الي كافة فئات المواطنين.

 

وناشد "القاضي"، المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg، وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.

egcovac.mohp.gov.eg

egcovac.mohp.gov.eg

 

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تخصيص فريق متحرك للأماكن العامة والخدمية، ودور العبادة "المساجد -الكنائس" ودور الرعاية والمنشآت العامة التي يتردد عليها المواطنين، حيث تم تلقى المواطنين اللقاح بها، ومنها، الكنيسة الانجيلية بمدينة المنيا، وعدد من الفنادق، والمواقع السياحية، بالإضافة الى 16 مركزاً بجميع مراكز ومدن المحافظة. 

 

وأشار إلى مراكز تلقي اللقاح الـ16 هي (المركز الطبي الغربي بمركز المنيا – وحدة طب الاسرة بدماريس بمركز المنيا – المركز الطبي العام بمركز سمالوط – مركز فيروسات مطاي – المركز الطبي الحضري بمركز بني مزار – وحدة طب الاسرة بالعباسية بمركز مغاغة – المركز الطبي الحضري بمركز العدوة – المركز الطبي الشرقي بمركز ابوقرقاص – المركز الطبي العام بمركز بملوي – مستشفي ديرمواس العام - مستشفي سمالوط النموذجي – مركز طبي قلندول بمركز ملوي – مركز طبي شباب المستقبل بالمنيا الجديدة – مركز طبي القيس بمركز بني مزار – معهد الأورام بالمنيا – بنك الدم بالمنيا).

 

وأجرى محافظ المنيا يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد ، جولة تفقدية على عدد من مراكز تلقي اللقاح بمدينة المنيا ، حيث شملت الجولة ، مركز تلقي اللقاح ببنك الدم ومعهد الاورام ومركز الطب الغربي .

 

رافق المحافظ خلال جولته ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

 

تابع المحافظ خلال جولته سير العمل بمراكز اللقاحات ، كما تفقد منطقة الفحص الاولي ومنطقة التطعيم ، واستمع لشكاوى وملاحظات المواطنين ، حيث وجه المحافظ بتوفير كراسي متحركة  لنقل كبار السن ،كما وجه وكيل وزارة الصحة بإعادة فتح النظام الالكتروني من خلال الفرق المتنقلة ، للتسجيل مرة أخرى لـ3 حالات تم انتهاء ميعاد أخذ اللقاح لهم.

 

كما تفقد محافظ المنيا خلال جولته الميدانية، مستشفى صدر المنيا ، حيث تابع التجهيزات الخاصة باستقبال أجهزة الاشعة المقطعية، كما تفقد تنكات الاكسجين  ، واكد  أن الدولة المصرية تسعى لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال انتشار مراكز تطعيم اللقاح بجميع المحافظات، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية
 

القمح محمد صلاح معهد الأورام الخط الساخن 15335 استقبال

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