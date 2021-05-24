رئيس الوزراء الفلسطيني : مصر شريكة في إعادة إعمار غزة

القدس مفتاح السلام والحرب

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن بلاده ترى في مصر وقطر والدول العربية وأوروبا وواشنطن والأمم المتحدة شركاء في إعادة إعمار غزة.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، دعا اشتية إلى مسار جدي وحقيقي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأوضح في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة اليوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن قطاع غزة يحتاج إلى إغاثة فورية وبرنامج تنموي لخلق فرص عمل وإنعاش اقتصادي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نحتاج إلى مسار سياسي جدي ينهي الاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة"، مطالباً بضرورة إطلاق مبادرة سياسية تستند إلى الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال.

وأكد ضرورة رفع إسرائيل الحصار عن قطاع غزة لإتاحة إعادة الإعمار ، موضحا أنه يجب أن تتم عملية إعادة الإعمار بأفق سياسي لضمان عدم تكرار الدمار والعدوان مرة أخرى

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن العدوان الإسرائيلي على القدس والاقصى لا يزال مستمرا، وما يتعرض له حي الشيخ جراح من اعتداءات متواصلة، مؤكدا أن مدينة القدس هي مفتاح السلام ومفتاح الحرب، ونحوها تتجه أفئدة العرب.