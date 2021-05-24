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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. إزالة فورية لحالة بناء مخالف في الجيزة

ازالة تعديات
ازالة تعديات

رصدت لجان المتابعة بـ محافظة الجيزة، فى إطار الجهود المبذولة للتصدي لحالات البناء المخالف، حالة بناء مخالف بشارع “فرع والي” من شارع المدرسة بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة عبارة عن غرفتين من الطوب بسقف خرسانى بالجزء الخلفى من قطعة أرض تابعة لأحد الملاك.


وعلى الفور وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حى جنوب الجيزة بإزالة البناء وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك.


ومن خلال حملة لأجهزة الحى تمت إزالة المخالفة وتحرير محضر بناء بدون ترخيص ضد المالك، والتحفظ عليه بمعرفة الفرق الأمنية المرافقة للحملة لحين عرضه على النيابة العسكرية.


ويهيب محافظ الجيزة المواطنين الالتزام بقرارات الدولة بشأن منع التعدى والبناء المخالف وإتباع ما تنص عليه المنظومة الجديدة لتراخيص البناء، حيث إنه لا عودة للوراء وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً حيال المخالفين.

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