أخبار التكنولوجيا.. فيسبوك تخسر معركة النجمة الواحدة بسبب فلسطين.. وريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها في الآتي:

ريلمي تعلن رسميا موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G.. صور



أعلنت شركة ريلمي الصينية، رسميا، عن موعد إطلاق هاتفها Realme X7 Max 5G يوم 31 مايو، وذلك بعد تأجيله نظرا لظروف الموجة الثانية من فيروس كورونا، كوفيد-19، التي أثرت على عدد كبير من الدول منها الهند والبرازيل.

تسريبات مصورة تكشف مواصفات تابلت Galaxy Tab S7 FE القادم من سامسونج

كشفت تسريبات مصورة عددا من مواصفات جهاز تابلت Galaxy Tab S7 FE القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، بعدما تم رصده من على صفحة متجر فى ألمانيا ما يؤكد صدروه قريبا.

آبل تستعد لإطلاق جهاز iPod Touch شبيه بهواتف iPhone 12 .. صور



كشفت تسريبات أن شركة Apple آبل الأمريكية، تستعد للإعلان عن جهاز iPod Touch خلال الفترة القادمة سيكون تصميمه شبيها لهواتف iPhone 12 التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي بالإضافة لاقتباس حجمه من حجم هاتف iPhone SE.

Huawei Band 6.. تتخطى مفهوم الساعات الذكية بهذه الميزات

تعد Huawei Band 6 من شركة هواوي الصينية، واحدة من أحدث الساعات الذكية التي توفر عدد هائل من الميزات الطبية والرياضية للمستخدمين بسعر رخيص.

أفضل هواتف شاومي في الأسواق.. سعر ومواصفات Xiaomi Mi 11

استطاعت شركة شاومي الصينية تحقيق مبيعات قياسية في الأشهر الماضية بفضل واحد من هواتفها الرائدة التي تم إطلاقها مع بداية العام الحالي، وهو Xiaomi Mi 11 الذي يعتبر أول هاتف رائد يحصل على معالج Snapdragon 888 .

تراجع الثقة.. فيسبوك تخسر معركة النجمة الواحدة بسبب فلسطين



تدهورت تقييمات تطبيق فيسبوك لأدنى مستوى لها على متجرى تطبيقات آبل وجوجل، حيث وصل تقييم تطبيق فيسبوك على متجر App Store من شركة آبل إلى نجمة واحدة فقط وهو ما كان يسعى إليه العديد من مستخدمى فيسبوك فى الوطن العربى فى حملتهم ضد التطبيق، بعد حذف الشركة لمنشورات ومشاركات المستخدمين المؤيدة لفلسطين ضد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.