عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذكرى الأولى لمقتله .. بايدن يستقبل عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض

عائلة جورج فلويد
عائلة جورج فلويد تلتقي بايدن في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض أفراد عائلة المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد، بمناسبة مرور عام على مقتله على تحت ركبة شرطي أمريكي ليلة 25 مايو 2020.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر "في وقت سابق من اليوم استقبلت عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض.. لقد أظهروا شجاعة غير عادية خلال العام الماضي خاصة ابنته الصغيرة جيانا، التي التقيت بها مرة أخرى اليوم"، وتابع "قالت لي قبل جنازة والدها أبي غير العالم".

وتحول جورج فلويد الذي قتل في مدينة مينيابوليس أثناء اعتقاله من قبل عناصر شرطة إلى رمز في الولايات المتحدة وخارجها، وخرج على إثر موته مئات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بحقوق السود ووقف عنف الشرطة.

استعدادات بالولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لمقتل جورج فلويد

البيت الأبيض يكشف القضايا المقرر مناقشتها خلال قمة بايدن وبوتين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن يوم 25 مايو 2020 كان له "تأثير كبير على الرئيس بايدن وعلى ملايين الأميركيين" مضيفة أنه تأثر "بشجاعة" أسرة جورج فلويد وخصوصا ابنته جيانا.

ويناقش مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة" الذي ينص بشكل واضح على حظر الضغط بشكل يؤدي الى الخنق ويهدف إلى الحد من الحصانة الواسعة التي يتمتع بها عناصر الشرطة الأمريكية.

ويمثل هذا التعديل النقطة الجدلية في المفاوضات حيث يطرح الجمهوريون أنفسهم كمدافعين عن الحماية القانونية لقوات الأمن.

وأوضح البيت الأبيض أن الجدول الزمني لإقرار القانون لن يتم الالتزام به" مشددا في الوقت ذاته على أن جو بايدن يرحب بالتقدم الجاري حاليا.

بايدن الرئيس الأمريكي اخبار العالم جورج فلويد عائلة فلويد البيت الأبيض

موضوعات متعلقة

سفير مصر بواشنطن يبعث رسالة مهمة إلى إدارة بايدن بشأن القضية الفلسطينية

استعدادات بالولايات المتحدة في الذكرى السنوية الأولى لمقتل جورج فلويد

في ذكرى وفاة فلويد.. بايدن يوقع على حزمة قوانين جديدة

ترشيحاتنا

غزل المحلة يكشف آخر مستجدات أزمة إمام عاشور.. فيديو

لم توضع على تنفس صناعي.. رامي رضوان: وضع دلال عبد العزيز حرج

بعد عامين على اعتزاله.. فرناندو توريس يعود للملاعب

أول ظهور لـ نجمة شهيرة بعد تحولها إلى رجل

القبض على شاب حاول سرقة فيلا إلهام شاهين

طلائع الجيش: الفوز على دجلة كان ضروريا عقب الهزيمة أمام الزمالك.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

دلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم أول المتبرعين لشريف دسوقي

تحذير من انتشار جائحة خطيرة بالتزامن مع كورونا

قرار عاجل من السعودية ضد إسرائيل |ما الأمر؟

شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

السعودية .. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن نظام التأمينات الاجتماعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

رسميا.. ألفاروميو تكشف عن جوليا GTA الخارقة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

فيديو جراف.. إنهاء خلاف سمية الخشاب وريم البارودي بسبب أحمد سعد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ