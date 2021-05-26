الذكرى الأولى لمقتله .. بايدن يستقبل عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بعض أفراد عائلة المواطن ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد، بمناسبة مرور عام على مقتله على تحت ركبة شرطي أمريكي ليلة 25 مايو 2020.

وكتب بايدن في تغريدة على تويتر "في وقت سابق من اليوم استقبلت عائلة جورج فلويد في البيت الأبيض.. لقد أظهروا شجاعة غير عادية خلال العام الماضي خاصة ابنته الصغيرة جيانا، التي التقيت بها مرة أخرى اليوم"، وتابع "قالت لي قبل جنازة والدها أبي غير العالم".

Earlier today in the Oval Office, I met with George Floyd’s family. They’ve shown extraordinary courage over the last year, especially his young daughter Gianna, who I met again today. The day before her father’s funeral, she told me, “Daddy changed the world.”



He has. pic.twitter.com/gGIKqVIEFk — President Biden (@POTUS) May 25, 2021

وتحول جورج فلويد الذي قتل في مدينة مينيابوليس أثناء اعتقاله من قبل عناصر شرطة إلى رمز في الولايات المتحدة وخارجها، وخرج على إثر موته مئات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بحقوق السود ووقف عنف الشرطة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن يوم 25 مايو 2020 كان له "تأثير كبير على الرئيس بايدن وعلى ملايين الأميركيين" مضيفة أنه تأثر "بشجاعة" أسرة جورج فلويد وخصوصا ابنته جيانا.

ويناقش مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة" الذي ينص بشكل واضح على حظر الضغط بشكل يؤدي الى الخنق ويهدف إلى الحد من الحصانة الواسعة التي يتمتع بها عناصر الشرطة الأمريكية.

ويمثل هذا التعديل النقطة الجدلية في المفاوضات حيث يطرح الجمهوريون أنفسهم كمدافعين عن الحماية القانونية لقوات الأمن.

وأوضح البيت الأبيض أن الجدول الزمني لإقرار القانون لن يتم الالتزام به" مشددا في الوقت ذاته على أن جو بايدن يرحب بالتقدم الجاري حاليا.