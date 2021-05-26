عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مطالب برلمانية بتوضيح حقيقة انتشار الفطر الأسود فى مصر.. ونواب يطالبون وزارة الصحة بحملة توعية بشأن هذا المرض وطرق الوقاية وطريقة مواجهته

الفطر الأسود
الفطر الأسود
  • أول تحرك برلماني بشأن الفطر الأسود
  • برلماني يطالب الحكومة بالشفافية بشأن حالات الإصابة بالفطر الأسود
  • برلماني: أدعو وزارة الصحة للتوعية بـ "الفطر الأسود" لتشابه أعراضه مع كورونا

 

أكد عدد من النواب أن مرض الفطر الأسود أصبح يثير بلبلة لدى بعض المواطنين، خصوصا فى ظل غياب الشفافية عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه وأيضا الأماكن التى يتجه إليها المواطن المصرى للتأكد من خلوه من هذا المرض من عدمه.

 

 وطالبوا الحكومة بتوضيح الاستراتيجية الوقائية التي تنتوي وزارة الصحة والسكان والجهات التنفيذية المعنية بالأمر تنفيذها في سبيل كبح جماح انتشار ذلك المرض في مصر، كما دعوا إلى طمأنة المواطن المصرى بشأن ما يثار حول ظهور وانتشار الفطر الأسود فى مصر، وظهور حالات إصابة به.

 

فى البداية، تقدمت إيناس عيد الحليم عضو  مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن الاستراتيجية الوقائية الاستباقية الخاصة بمواجهة مرض "الفطر الأسود ".

 

وأكدت إيناس عبد الحليم، خلال بيان صادر لها، أن الساحة الطبية والوقائية العالمية تشهد تطورات وتحورات ومضاعفات متلاحقة سببها الانتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي بات يؤثر على العديد من أعضاء الجسم بشكل متزايد، حتى انتشر على أثره ما يسمى الفطر الأسود.

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن  الفطر الأسود هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية المنتشرة في جميع أنحاء البيئة بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، ويتم علاجه عبر العديد من الأدوية منها:
• amphotericin B
• posaconazole
• isavuconazole

 

وطالبت البرلمانية، الحكومة بتوضيح الاستراتيجية الوقائية التي تنتوي وزارة الصحة والسكان والجهات التنفيذية المعنية بالأمر تنفيذها في سبيل كبح جماح انتشار ذلك المرض في مصر، فضلا عن الكشف عن البرتوكولات العلاجية التي يتم اتباعها في علاج مرضى الفطر الأسود، والمنشآت الصحية ومستشفيات عامة ووحدات صحية مخصصة ومجهزة لعلاج مصابي ذلك المرض بالإقليم المصري.

 

وقال النائب محمود عصام موسى عضو مجلس النواب، إن هناك تخبطا وتساؤلات بشأن انتشار مرض "الفطر الأسود" ، وظهور حالات فى مصر بين تأكيدات المسئولين ونفي البعض الآخر، وغياب الشفافية بهذا الشأن.

 

وأضاف عضو مجلس النواب خلال البيان الصادر له، أنه خلال الساعات الماضية شهد الشارع المصري حالة جدل وتوتر من قبل المواطنين بسبب تداول بعض المعلومات التي تزعم برحيل الفنان سمير غانم بمرض الفطر الأسود.

 

وطالب الحكومة بسرعة الكشف وإصدار بيان رسمي بشأن وجود حالة مصابة بالفطر الأسود، فضلا عن ضرورة الكشف عن طرق الوقاية، والأماكن التى يتم الكشف فيها والمستشفيات المخصصة لذلك.

 

ونصح محمود عصام موسى المواطنين بالالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تهدف لإثارة البلبه والذعر فقط.

 

وطالب النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطمأنة المواطن المصرى بشأن ما يثار حول ظهور وانتشار الفطر الأسود فى مصر، وظهور حالات إصابة به.

 

وأشار عضو مجلس النواب خلال البيان الصادر له، إلى أن مرض الفطر الأسود أصبح يثير بلبلة لدى بعض المواطنين، خصوصا فى ظل غياب الشفافية عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه، وأيضا الأماكن التى يتجه إليها المواطن المصرى للتأكد من خلوه من هذا المرض من عدمه.

 

وطالب هشام الجاهل وزارة الصحة بحملة توعية بشأن هذا المرض وطرق الوقاية وطريقة مواجهته، لا سيما وأن هناك أعراضا متشابهة بينه وبين فيروس كورونا.

 

وطالب المواطنين الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.

الفطر الأسود الحكومة وزارة الصحة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية

ترشيحاتنا

وزير التنمية المحلية: مصر حريصة على تعزيز دور الحكومات الأفريقية لمواجهة فيروس كورونا

شاهد| شاب مصري يخترع جهازا يكشف تلوث المياه ويعالجها ويراقب جودتها

سيطبق بحذافيره .. ننشر تفاصيل قانون الغش المقرر تنفيذه في امتحانات الثانوية العامة 2021

9 جنيهات للجرام .. ارتفاع كبير في أسعار الذهب اليوم الاربعاء

منظمة الصحة العالمية تحذر العالم: لا تركضوا وراء وهم انتهاء الوباء

إسرائيل تعارض واشنطن في فتح القنصلية الأمريكية في القدس.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هكذا أخبروها.. ماذا قال الأطباء لـ دلال عبد العزيز عندما سألت عن سمير غانم؟

كبلاه وألقياه حيًا .. تفاصيل بشعة في جريمة قتل طفل كفر الشيخ.. والمحكمة تعاقب المتهمين بالإعدام (فيديو)

اكتشاف طفرة فيروسية مجهولة لكورونا في البرازيل

أجهزة الدولة صاحية ..أول تعليق من وزير التعليم على محاولات "تهكير " التابلت للغش في امتحانات الثانوية العامة

حقيقة التحرش بها.. العمر الحقيقى لـ نجلاء بدر وعدد زيجاتها

شوبير يكشف موقف على معلول نجم الأهلي من نهائى السوبر الأفريقي

جالاتا سراي يتفوق على بشكتاش في صراع ضم قفشة من الأهلي

مذبحة فى الكاف .. إقالة 5 شخصيات مهمة داخل الاتحاد الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشف الفرق بين الفطر الأصفر والأسود والأبيض

بالريال السعودي .. سعر خرافي لفستان إليسا في أحدث ظهور

تكريم إيهاب فهمي في صدى البلد عن دوره في ولاد ناس .. صور

رابطة السيارات تناشد بتأجيل قرار إخلاء المعارض ونقلها خارج الكتلة السكنية

فيديو

فيديوجراف.. كيف دعم الرئيس والفنانون شريف دسوقي بعد بتر ساقه؟

فيديو جراف.. سمير غانم نجم الكوميديا والإكسسوارات

اتهموه بـ الجنون.. السبب الحقيقي وراء بتر قدم شريف الدسوقي

تعرض صاحبها للحبس وغرامة.. محظورات قانون البناء الموحد

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب : علبة سجائر

د. وائل رضا يكتب: مصر القوية .. فلسطين الأبية

أحمد الشناوي يكتب: المطورون الجدد

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (8)

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: «القُدْس».. والطَريق إلى السَلامْ

نيفين عباس تكتب: الإساءة العاطفية بإسم الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ ماليزيا وحماس

بهجت العبيدي

الفن .. الحلقة الأضعف؟!

إيمان الدربي

 نكاح الإسلام

محمد نوار

وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

إلهام أبو الفتح

اللهم احفظنا من الأسود والأصفر والأبيض

أحمد فرغلى رضوان

سمير غانم ..شكرًا جزيلًا

ريهام مازن

السيسي يقود العالم !!

د.مجدي بدران

الزيهايمر والكورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ