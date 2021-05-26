مطالب برلمانية بتوضيح حقيقة انتشار الفطر الأسود فى مصر.. ونواب يطالبون وزارة الصحة بحملة توعية بشأن هذا المرض وطرق الوقاية وطريقة مواجهته

أول تحرك برلماني بشأن الفطر الأسود

برلماني يطالب الحكومة بالشفافية بشأن حالات الإصابة بالفطر الأسود

برلماني: أدعو وزارة الصحة للتوعية بـ "الفطر الأسود" لتشابه أعراضه مع كورونا

أكد عدد من النواب أن مرض الفطر الأسود أصبح يثير بلبلة لدى بعض المواطنين، خصوصا فى ظل غياب الشفافية عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه وأيضا الأماكن التى يتجه إليها المواطن المصرى للتأكد من خلوه من هذا المرض من عدمه.

وطالبوا الحكومة بتوضيح الاستراتيجية الوقائية التي تنتوي وزارة الصحة والسكان والجهات التنفيذية المعنية بالأمر تنفيذها في سبيل كبح جماح انتشار ذلك المرض في مصر، كما دعوا إلى طمأنة المواطن المصرى بشأن ما يثار حول ظهور وانتشار الفطر الأسود فى مصر، وظهور حالات إصابة به.

فى البداية، تقدمت إيناس عيد الحليم عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن الاستراتيجية الوقائية الاستباقية الخاصة بمواجهة مرض "الفطر الأسود ".

وأكدت إيناس عبد الحليم، خلال بيان صادر لها، أن الساحة الطبية والوقائية العالمية تشهد تطورات وتحورات ومضاعفات متلاحقة سببها الانتشار الكبير لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد Covid-19، الذي بات يؤثر على العديد من أعضاء الجسم بشكل متزايد، حتى انتشر على أثره ما يسمى الفطر الأسود.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفطر الأسود هو عدوى فطرية خطيرة نادرة تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية المنتشرة في جميع أنحاء البيئة بين الغرف والأسطح الرطبة والتربة والنباتات والخضروات والفواكه المتعفنة، ويتم علاجه عبر العديد من الأدوية منها:

• amphotericin B

• posaconazole

• isavuconazole

وطالبت البرلمانية، الحكومة بتوضيح الاستراتيجية الوقائية التي تنتوي وزارة الصحة والسكان والجهات التنفيذية المعنية بالأمر تنفيذها في سبيل كبح جماح انتشار ذلك المرض في مصر، فضلا عن الكشف عن البرتوكولات العلاجية التي يتم اتباعها في علاج مرضى الفطر الأسود، والمنشآت الصحية ومستشفيات عامة ووحدات صحية مخصصة ومجهزة لعلاج مصابي ذلك المرض بالإقليم المصري.

وقال النائب محمود عصام موسى عضو مجلس النواب، إن هناك تخبطا وتساؤلات بشأن انتشار مرض "الفطر الأسود" ، وظهور حالات فى مصر بين تأكيدات المسئولين ونفي البعض الآخر، وغياب الشفافية بهذا الشأن.

وأضاف عضو مجلس النواب خلال البيان الصادر له، أنه خلال الساعات الماضية شهد الشارع المصري حالة جدل وتوتر من قبل المواطنين بسبب تداول بعض المعلومات التي تزعم برحيل الفنان سمير غانم بمرض الفطر الأسود.

وطالب الحكومة بسرعة الكشف وإصدار بيان رسمي بشأن وجود حالة مصابة بالفطر الأسود، فضلا عن ضرورة الكشف عن طرق الوقاية، والأماكن التى يتم الكشف فيها والمستشفيات المخصصة لذلك.

ونصح محمود عصام موسى المواطنين بالالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تهدف لإثارة البلبه والذعر فقط.

وطالب النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطمأنة المواطن المصرى بشأن ما يثار حول ظهور وانتشار الفطر الأسود فى مصر، وظهور حالات إصابة به.

وأشار عضو مجلس النواب خلال البيان الصادر له، إلى أن مرض الفطر الأسود أصبح يثير بلبلة لدى بعض المواطنين، خصوصا فى ظل غياب الشفافية عن أعراض المرض وطرق الوقاية منه، وأيضا الأماكن التى يتجه إليها المواطن المصرى للتأكد من خلوه من هذا المرض من عدمه.

وطالب هشام الجاهل وزارة الصحة بحملة توعية بشأن هذا المرض وطرق الوقاية وطريقة مواجهته، لا سيما وأن هناك أعراضا متشابهة بينه وبين فيروس كورونا.

وطالب المواطنين الالتزام بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة.