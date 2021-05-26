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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة أسيوط تكثف استعداداتها لبدء امتحانات نهاية العام

صدى البلد

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال تكثيف العمل داخل قطاعات وكليات الجامعة المختلفة؛ استعداداً لبدء امتحانات نهاية العام الجامعى الجارى 2020/2021 والمقرر انطلاقها الأسبوع القادم فى مطلع يونيه 2021 وعلى مدار شهر تقريباً ، وتشمل مختلف الفرق الدراسية بكليات الجامعة العملية والنظرية .

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وأوضح الدكتور طارق الجمال أنه ونظراً للظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد فى مواجهة فيروس كورونا المستجد فأعطى المجلس الأعلى للجامعات الحق للطلاب المتخوفين من دخول الامتحانات أو من المصابين بفيروس كورونا المستجد التقدم باعتذار مقبول عن دخول الامتحانات وفقاَ للوائح .

وصرح الدكتور طارق الجمال أنه من المقرر أن يتم تشديد الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى من لحظة دخول الطلاب على البوابات الرئيسية للحرم الجامعى وحتى وصولاً إلى داخل اللجان والتى تشمل قياس درجات الحرارة والحفاظ على مسافات التباعد وارتداء الكمامات ومنع التجمعات قبل وبعد الإمتحانات ، مع تكثيف تواجد الأطقم الطبية داخل اللجان وتخصيص أماكن لعزل الحالات المشتبه بها مع تواجد سيارات الإسعاف فى المحيط الخارج لمقر اللجان.

ومن جانبه أضاف الدكتور شحاتة غريب أنه تم الانتهاء بالفعل من إعلان كافة جداول الإمتحانات بكليات الجامعة ، وكذلك تحميل بنوك أسئلة استرشادية على موقع الجامعة ، مشيراً إلى أنه من المقرر التزام الكليات بقرارات مجلس الجامعة بتطبيق نظام البابل شيت فى وضع ورقة الامتحانات وذلك ليتم تصحيحها إلكترونياً.

مشيراً إلى أنه وفق لقرارات مجلس الجامعة فسوف يتضمن إمتحانات نهاية العام عقد إمتحانات نصف الفصل الدراسي الثانى (الميدتيرم) وذلك إما فى ورقة منفصلة أو دمجها فى نفس ورقة الأسئلة مع مراعاة الفترة الزمنية لكل مادة.

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