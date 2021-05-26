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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة سيناء: وفاة 4 حالات بفيروس كورونا

تلقي لقاح كورونا
تلقي لقاح كورونا بمستشفي العريش العام

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، 4 حالات إيجابية وتماثل 15 حالة للشفاء، ووفاة 4 حالات إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل 4 حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 479 حالة، إلى جانب تسجيل 15 حالة شفاء لترتفع الحالات إلى 2653 حالة شفاء منذ بداية الجائحة وتشمل حالات العزل في المستشفيات والعزل المنزلي .

١٨٥حالة وفاة :

كما بلغت  حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة  185 منذ بداية الجائحة.


ولفت ، إلى وجود 20 حالة تحت الحجز بالمستشفيات و78 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس والتي تخضع للإشراف الطبي المباشر .


وأعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء عن فتح مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في مستشفى الشيخ زويد المركزى، وذلك للتيسير على أبناء المنطقة عند  تلقي اللقاح.  
 

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إيجابية شفاء وفاة كورونا سيناء شمال سيناء

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