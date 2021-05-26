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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم دمياط يجتمع برؤساء لجان الشهادة الإعدادية استعدادًا للامتحانات

امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية 2021

أكد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، ضرورة التعامل الهادئ مع الطلاب خلال فترة الامتحانات، مشيرا إلى حرص المديرية على تلبية احتياجات جميع اللجان وفقاً للإمكانات المتاحة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده اليوم الأربعاء برؤساء لجان الشهادة الإعدادية العامة، بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية وهشام علوش رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية، وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية.

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وأوضح "وكيل الوزارة" أن مديرية تعليم دمياط بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمراقبين ورؤساء اللجان، وتذليل العقبات حتى تتم الامتحانات فى جو من الهدوء، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردّد فى الرجوع إليه فى أي مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها، مشددا على منع دخول أي شخص لمقار لجان الامتحان من غير ذوى الصفة.

وشدّد "عثمان" على رؤساء اللجان بضرورة عدم السماح بوقوع غش داخل اللجان، وذلك حتى يحصل كل طالب على حقه بمنتهى العدالة، وتحقيق أكبر قدر من الحيادية والعدالة بين الطلاب.

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