لليوم الثاني.. استمرار حملات الضبط ورفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية بحي العجوزة

واصلت أجهزة حي العجوزة، جهودها لشن حملات مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات ومعوقات الحركة المرورية لليوم الثانى على التوالى.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن إستجابة لشكاوى المواطنين.



شملت الحملات شوارع ( الصفطاوى، الطريق الأبيض، المعتمدية، الشهداء، شمال المحور ).



وقد تمكنت الحملات من رفع مختلف وسائل إعاقة الحركة المرورية وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ومصادرة حالات الإشغال وإيداعها مخازن الحى.

WhatsApp Image 2021-06-01 at 7.18.43 PM (1)

WhatsApp Image 2021-06-01 at 7.18.43 PM

WhatsApp Image 2021-06-01 at 7.18.44 PM (1)