النجوم يحسم الجدل ويعلن وجهة كريم فؤاد الجديدة.. تفاصيل

كشف محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أنه سيبحث العروض المقدمة لاعب كريم فؤاد ظهير أيمن الفريق، والمعار حالياً إلى إنبي؛ لتحديد مصير اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وقال الطويلة في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : سيتم تسويق كريم فؤاد، خاصةً بعد انتهاء المهلة المحددة لإنبي لشراء اللاعب مقابل 15 مليون جنيه وكان آخرها أمس 31 مايو، ولكنه لم يفعل بند شراء اللاعب، لذا سيقوم النادي بمناقشة كل العروض التي تقدم للاعب من أجل تسويقه بشكل جيد .

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واختتم الطويلة : كريم فؤاد كان قريباً من أحد أندية الدوري البرتغالي لكن العرض لم يتناسب مع القيمة التي حددها نادي النجوم ، ولذلك فاللاعب يقترب من الانتقال على سبيل الإعارة لأحد الأندية الكبرى في الدوري الممتاز .