بسبب المخدرات .. شاب يقتل زميله فى القليوبية

امرت نيابة شبين القناطر بندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة مع اخر لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وطبط المتهم.



وتلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي فى القليوبية اخطارا من العميد سيد القاضي مأمور مركز شرطة شبين القناطر بمصرع المدعو "ح. ع" 26 عام اثر إصابة بطعنة بالجسد أودت بحياته فور وصولة للمستشفي.



جرى اخطارا اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع. ع" عاطل حيث حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسب شراء المخدرات قام علي اثرها المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض مطواه أودى بحياته تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى امرت نيابة شبين القناطر بتسليم طفل العسل الذي تعرض للضرب والتعذيب من والده الى والدته والتعهد عليها بحسن رعايتها للطفل واستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان آثار الواقعة التي تعرض لها الطفل.



وكانت النيابة قد امرت بحجز المتهم بتوثيق طفله وإلقاء العسل عليه وتركه للحشرات والذباب أعلى سطح منزله، بحجة تأديبه؛ لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت عندما استغاثت الأم بـ خط نجدة الطفل، والذي حرر محضرا بنيابة شبين القناطر والتى باشرت التحقيقات وكلفت مباحث شبين القناطر بإعداد التحريات حول الواقعة وسرعة ضبط الأب المتهم بالواقعة.

وأدلت الأم وتدعى "إ. ج"، 29 سنة، ربة منزل، مقيمة بدائرة مركز شبين، بأقوالها فى التحقيقات، حيث قالت إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو، الثلاثاء الماضي، حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق توك توك، وتباع على سيارة نقل، بإخبار أحد الجيران له، أن نجله “محمد” قفز على سطح منزلهم للسرقة، وهو ما استفز الأب، فقام بتوثيق الطفل، وسكب العسل عليه، وتركه على السطح لمدة ساعة، وبعدها أطلق سراحه.