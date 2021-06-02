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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إتيكيت تعامل الأمهات داخل جروب الماميز

صدى البلد

 أصبح جروب الماميز  تعتمد عليه الأمهات في كل مايخص  الأولاد لكن هل تعرفي أن هناك اتيكيت معين في المعاملة داخل هذا الجروب وهناك قواعد تحكمه لتتم مهامه الحقيقية في مصلحة الاولاد الطلاب وقدمت مدربة الاتيكيت المعاصر د.شريهان الدسوقي  اتيكيت تعامل الأمهات داخل جروب الماميز.

فهناك انواع كثيرة جدا من الماميز في الجروب  ( الليدى _ ست البيت _ الموظفة _ الشيف_ الفاشونيستا _ الحازمة الصارمة_ الرويتر ناقلة الاخبار  وانواع كثيرة جدا فبالطبع كل شخصية مختلفة عن الأخرى من ناحية المستوى والثقافة والتدين والاهتمامات لذلك يجب مراعاة شخصية كل أم.


اولا  لا يجوز ابدا التنمر داخل الجروب بمستوى الأبناء أو انواع الرياضة التي يمارسونها أو اشتراكات النوادى الاستثمارية .

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ثانيا  .هناك امهات تحب التقليد لبعضها البعض ايضا كل واحدة ولها ظروفها الحياتية فلا نضغط علي انفسنا لمجرد التقليد. او محاكاة المستوى الاجتماعي للآخرين..

ثالثا ..لو في مشكلة تخص الأبناء داخل المدرسة يجب التفاهم بطريقة راقية ومهذبة ومحترمة بدون الاساءة بالألفاظ  ويجب دائما أن نتذكر أنه جروب لمناقشة أحوال الدراسة فقط وليس للشات والكلام الخارجي والأسرار فلكل مقام مقال  .

رابعا ..لو حدث خلاف بين طالب وزميله يجب مناقشة الأهل في الخاص وليس داخل جروب الماميز علي الملأ لأن بالطبع هيحدث تدخل من الجميع وممكن المشكلة تتفاقم أكثر فمن الاتيكيت العتاب والمناقشة في حدود أصحاب المشكلة فقط..


خامسا  وايضا جروب الماميز أهميته في التواصل بين الامهات والمدرسة بطريقة سريعة ومباشرة فليس من الإتيكيت أن نحوله لجروب بيع وشراء أونلاين لمنتجات وسلع غذائيه أو غيرها كما يحدث في العموم .

اتيكيت الماميز ضيوف الإتيكيت جروب الماميز

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