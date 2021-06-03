محافظ القليوبية يشدد على سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقا للجداول الزمنى

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال اجتماعه موسعا مع وكلاء الوزارة ومديري التخطيط والإدارة المالية، والحسابات، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020/2021 بجميع المراكز.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام ورئيس مجلس مدينة بنها ورئيس مجلس مدينة الخانكة ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان والأبنية التعليمية، ومدير إدارة التخطيط والشئون المالية والإدارية والمكتب الفني.



وأوضح محافظ القليوبية أن الاجتماع تناول عرض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020/2021، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021، اذ بلغت نسبة التنفيذ 90% بالإضافة إلى تذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذها في أوقاتها المقررة، والعمل على صرف كافة المستخلصات المشروعات التي تم الانتهاء منها.



وكلف المحافظ مدير إدارة التخطيط، بعرض تقرير حول الموقف النهائي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات والمراكز، موجها بضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية المختلفة لإنجاز جميع الأعمال من خلال التنسيق المتبادل فيما بينها، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق المحلية، وإنشاء الكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بمختلف مراكز المحافظة، إضافة للمشروعات التي يتداخل فيها أكثر من قطاع.



وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد العام للخطة بلغ 433,9 مليون جنيه، تم تخصيص مبلغ 115,5 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة وتحسين البيئة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تم توريد 13 سيارة كسح للوحدات وتوريد سيارات مكبس ولوادر وجليدر ومعدات كنس وتروسيكلات، بالإضافة إلى توريد أجهزة رش ضباب لمكافحة الناموس، كما تم شراء قطعة أرض بقرية مرصفا بمدينة بنها لإنشاء محطة وسيطة بها بتكلفة 13,68 مليون جنيه.



وفى قطاع الأنفاق والكباري يتم تطوير أنفاق شبرا الخيمة بتكلفة 5, 19 مليون جنيه وكوبري مشاه كفر شبين بتكلفة 5 مليون جنيه وتطوير وتأهيل ترعة الشرقاوية وإحلال و تجديد كوبري منطي بتكلفة 5, 13 مليون جنيه.



كما يتم فى الخطة الاستثمارية الحالية تطوير ورفع كفاءة مجزر شبين القناطر بتكلفة 2,55 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري استكمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 5.0 مليون جنيه، و إحلال وتجديد وإنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بتكلفة 27, 5 مليون جنيه وكذلك جاري استكمال مباني الوحدات المحلية بأسنيت بكفر شكر والخانكة والخصوص وبلقس بقليوب.