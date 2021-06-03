عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يشدد على سرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفقا للجداول الزمنى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال اجتماعه موسعا  مع وكلاء الوزارة ومديري التخطيط والإدارة المالية، والحسابات، موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020/2021 بجميع المراكز.

أقرأ أيضا:
بعد مرور 7 سنوات .. القليوبية تتسلم أرض الحقل الإرشادي بشبين القناطر لإقامة مشروعات خدمية 
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام ورئيس مجلس مدينة بنها ورئيس مجلس مدينة الخانكة ومدير مديرية الطرق ومدير مديرية الإسكان والأبنية التعليمية، ومدير إدارة التخطيط والشئون المالية والإدارية والمكتب الفني.


وأوضح محافظ القليوبية أن الاجتماع تناول عرض موقف تنفيذ الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020/2021، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/ 2021، اذ بلغت نسبة التنفيذ 90% بالإضافة إلى تذليل العقبات التي قد تحول دون تنفيذها في أوقاتها المقررة، والعمل على صرف كافة المستخلصات المشروعات التي تم الانتهاء منها.


وكلف المحافظ مدير إدارة التخطيط، بعرض تقرير حول الموقف النهائي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بجميع القطاعات والمراكز، موجها بضرورة التعاون بين الجهات التنفيذية المختلفة لإنجاز جميع الأعمال من خلال التنسيق المتبادل فيما بينها، لافتاً إلى ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الخطة بمجالات مد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق المحلية، وإنشاء الكباري، وتحسين البيئة، والأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم وتوفير احتياجات الوحدات المحلية، بمختلف مراكز المحافظة، إضافة للمشروعات التي يتداخل فيها أكثر من قطاع.


وتجدر الإشارة إلى أن الاعتماد العام للخطة بلغ 433,9 مليون جنيه، تم تخصيص مبلغ  115,5 مليون جنيه لدعم منظومة النظافة وتحسين البيئة بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تم توريد 13 سيارة كسح للوحدات  وتوريد سيارات مكبس ولوادر وجليدر ومعدات كنس وتروسيكلات، بالإضافة إلى توريد أجهزة رش ضباب لمكافحة الناموس، كما تم شراء قطعة أرض بقرية مرصفا بمدينة بنها لإنشاء محطة وسيطة بها بتكلفة 13,68 مليون جنيه. 


وفى قطاع الأنفاق والكباري يتم تطوير أنفاق شبرا الخيمة بتكلفة 5, 19  مليون جنيه وكوبري مشاه كفر شبين بتكلفة 5 مليون جنيه وتطوير وتأهيل ترعة الشرقاوية وإحلال و تجديد كوبري منطي بتكلفة 5, 13 مليون جنيه.


كما يتم فى الخطة الاستثمارية الحالية تطوير ورفع كفاءة مجزر شبين القناطر بتكلفة 2,55 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري استكمال تطوير مبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 5.0  مليون جنيه، و إحلال وتجديد وإنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين القناطر بتكلفة 27, 5 مليون جنيه وكذلك جاري استكمال مباني الوحدات المحلية بأسنيت بكفر شكر والخانكة والخصوص وبلقس بقليوب.

اخبار المحافظات اخبار محافظة القليوبية محافظ القليوبية القليوبية

موضوعات متعلقة

بعد مرور 7 سنوات .. القليوبية تتسلم أرض الحقل الإرشادي بشبين القناطر لإقامة مشروعات خدمية

محافظ القليوبية : القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات الخدمية

محافظ القليوبية يتابع سير العمل فى مشروعات مدينة بنها

توفير 615 فرصة عمل لشباب الخريجين في القليوبية .. اعرف المواعيد وطريقة التقديم

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الشهادة الاعدادية..صور

ترشيحاتنا

بالصور .. الاستعدادات الأخيرة لصالة ستاد القاهرة قبل افتتاح كأس العالم للجمباز الفني

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفداَ من جامعة مرسى مطروح.. صور

وزير النقل: تعهدت أمام الرئيس والشعب بأن تصبح هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الوزارة

أفريقيا تلعب والبدرى يتفرح.. تجهيز منتخبات القارة بالوديات ولاعبي منتخب مصر بالاستجمام

3 مراكز صداع فى رأس البدري بمنتخب مصر قبل تصفيات كأس العالم

كيف كان اسم الرئيس السيسي عاملا في جذب الاستثمارات البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعرف على موعد سعر البنزين الجديد في مصر

وفاة الفنانة تحية حافظ

ضبط لحوم وكبد وكلاوي غير صالحة للاستخدام بثلاجة أحد المطاعم الشهيرة بالدقهلية

942 مليار جنيه خلال عام .. طفرة في القطاع الصناعي خلال تولي الرئيس السيسي

الولايات المتحدة تعلق التنقيب عن النفط في منطقة محمية بألاسكا

الكاف يحسم الجدل حول حضور الجماهير مباراتى الأهلي والترجى بـ أبطال أفريقيا

منافس الأهلي.. هل يُستبعد الترجي من دوري الأبطال بسبب تعاطي الخنيسي المنشطات؟

الصحة العالمية تحذر: السلالة الهندية من كورونا منتشرة في 62 دولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل خيار لضبط وزنك.. 5 فوائد غير متوقعة لـ الأفوكادو

الجرعة الأولى لا تكفي.. تعرف على المدة التي يستغرقها لقاح فيروس كورونا حتى يعمل

أول عالم مصري يزرع البطيخ بدون بذر يكشف لـ"صدى البلد" بداية إنتاجه وتكلفته.. صور

4غرف بـ 20 ألف جنيه| القباج ومحافظ دمياط تفتتحان معرض "ديارنا" لتجهيز العرائس.. صور

فيديو

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

فيديو جراف.. منى زكي أبرزهن .. فنانات أنجبن بعد سن الأربعين

فيديوجراف.. خطة الصحة للتعامل مع فيروس كورونا أثناء الامتحانات

فيديوجراف.. تفاصيل غرق أكبر سفينة بحرية إيرانية بعد احتراقها

المزيد

ساحة رأي

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

د. علاء الشال يكتب: أسباب الاكتئاب وعلاجه من وجهة نظر نفسية 

أحمد شيخو يكتب: دلالات فيديوهات سادات بيكر

عمر عاقيل يكتب: منتخب وطني مع وقف التنفيذ

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (9)

عبد المعطى أحمد يكتب: يونيو شهر الأحداث المهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

بهجت العبيدي

في تجربة الرئيس .. من محمد علي إلى عبد الناصر

شريف سمير

من أجل «أولاد مصر»!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ