مفاجأة جديدة من واتساب.. 3 ميزات خارقة تصل إلى هاتفك قريبا

كشف الرئيس التنفيذ لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج، ورئيس شركة واتساب، ويل كاثكارت، عن مجموعة جديدة من الميزات ستظهر في منصة الدردشة الفورية، في محادثة مباشرة مع فريق موقع WABetaInfo، لتجربة مزايا التطبيق القادمة.

وفقا لـ WABetaInfo، المتخصص في رصد مزايا واتساب الجديدة، أكد زوكربيرج أن "واتساب" يعمل على تطوير ميزات أخرى للحفاظ على خصوصية الدردشة والرسائل، بعد ميزة طرح الرسائل المختفية، حيث أن أهم طريقة للتفاعل بين الناس هو الحفاظ على خصوصية الرسائل.

ميزات جديدة من واتساب

وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها فريق موقع "wabetainfo"، ميزة جديدة تسمى "وضع الاختفاء"، والتي ستتيح لمستخدمي واتساب فور صدورها رسميا، من إخفاء الرسائل تلقائيا، خلال مدة زمنية محددة وإزالتها من جميع سلاسل محادثات الدردشة.

وضع الاختفاء

ويؤكد زوكربيرج أيضًا، على أن تطبيق واتساب سيحصل على ميزة أخرى تسمى “العرض مرة واحدة”، والتي ستسمح للمستخدمين عند طرحها قريبا، بإرسال المحتوى الذي يختفي فور مشاهدته، بحيث يمكن للمستلم فتح الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك مرة واحدة فقط قبل أن تختفي من الدردشة.

العرض مرة واحدة

وبالحديث عن وظيفة الأجهزة المتعددة المنتظرة، قال كاثكارت:" إن دعم الأجهزة المتعددة قد يجعل تطبيق واتساب عبر آيباد أمرًا ممكنًا".

وعن إمكانية استخدام حساب واتساب على أجهزة مختلفة، دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت، أوضح مارك زوكربيرج قائلا: "إن الحفاظ على تقنية التشفير من طرف إلى طرف على أجهزة مختلفة، كان تحديًا تقنيًا كبيرًا، مما يعني أن تتم مزامنة جميع رسائلك ومحتوياتك بشكل صحيح عبر الأجهزة حتى عند نفاد بطارية هاتفك، ولكننا تمكنا من حل هذه المشكلة ونتطلع إلى إلى طرحها قريبًا".

وأكد كاثكارت قائلا: "إن مستخدمي واتساب سيحصلون على دعم الأجهزة المتعددة حاليا في الإصدار التجريبي العام في الشهر أو الشهرين المقبلين"، وستسمح الميزة المستقبلية للمستخدم من الوصول إلى حسابه عبر من ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة في نفس الوقت.