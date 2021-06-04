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رئيس التحرير
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أخبار العالم

تونس.. الاتحاد العام للشغل يحذر هشام المشيشي

تونس.. الاتحاد العام للشغل يحذر هشام المشيشي من تبنّي أي التزامات أمام صندوق النقد الدولي

صدى البلد

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي من تبنّي أي التزامات أمام صندوق النقد الدولي، متهما الحكومة بـ"استهداف قوت الشعب".

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" إن "الحكومة أقدمت على سلسلة من زيادات غير مسبوقة في أسعار عديد المواد الأساسية، مستهدفة بذلك قوت عموم الشعب في خطوة استفزازية".

وأضاف: "وتنفيذًا لما التزمت به انفراديًا من برامج أمام صندوق النقد الدولي. واعتبر الاتحاد أن ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردٍ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة، مما جعلها قاصرة عن إنقاذ البلاد واتخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس، على الرغم من تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة".

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وعبر عن رفضه المطلق "للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية، لما تضمنته من إجراءات غير اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة".

 

تونس الاتحاد العام للشغل المشيشي هشام المشيشي

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