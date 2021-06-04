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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. دنيا عبد العزيز تخطف أنظار متابعيها.. شاهد

دنيا عبد العزيز
دنيا عبد العزيز

 


شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز متابعيها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهرت دنيا عبد العزيز فى الصورة بإطلالة أنيقة بالأبيض و الأسود، مرتدية سترة أنيقة وبنطال جينز، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة.


يذكر أن آخر أعمال دنيا عبد العزيز مشاركتها في مسلسل "المداح" بطولة حمادة هلال وعدد من نجوم الفن مثل أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدى رفعت، بسمة ماهر.

 

 

التواصل الاجتماعي إطلالة انيقة اعمال دنيا عبد العزيز الفنانة دنيا عبد العزيز صورة جديدة الأبيض و الأسود

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