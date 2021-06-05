عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ختام فاعليات بطولة الجمهورية الصيفية للكانوى والكياك المقامة على شاطي بحيرة المنزلة

تكريم الفريق الفائز
تكريم الفريق الفائز

اختتمت  اليوم  فاعليات بطولة الجمهورية الصيفية للكانوى والكياك، والتي أقيمت للمرة الأولي على شاطي بحيرة المنزلة  بقناه الإتصال بحي الضواحى  تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

حيث فاز فريق نادي التجديف بالمركز الأول ونادي السلام البحري بالمركز الثاني ونادي المصري القاهري بالمركز الثالث

برامج للتوعوية.. الغضبان: لا وجود لفكرة المباني العشوائية داخل بورسعيد

وقد حضر تسليم الجوائز والكئوس المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس شريف الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للكانوى والكياك وعبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة . واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى

وشارك في البطولة 17 ناديًا وأكثر من 300 لاعب ولاعبة  وذلك من محافظات أسوان والأقصر الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والمنتخب الوطني المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.


تشهد محافظة بورسعيد، إقامة بطولة الجمهورية الصيفية للكانوى والكياك لأول مرة على قناة الاتصال ببحيرة المنزلة  بحى الضواحى، وذلك تماشيا مع الأعمال التنموية التى يشهدها حى الضواحى مؤخرا، والتى ساهمت فى جاهزيته لاستقبال كافة الفعاليات الرياضية ببورسعيد.

IMG-20210605-WA0036
IMG-20210605-WA0036
IMG-20210605-WA0035
IMG-20210605-WA0035
IMG-20210605-WA0034
IMG-20210605-WA0034
IMG-20210605-WA0032
IMG-20210605-WA0032
IMG-20210605-WA0031
IMG-20210605-WA0031
IMG-20210605-WA0033
IMG-20210605-WA0033
IMG-20210605-WA0030
IMG-20210605-WA0030
IMG-20210605-WA0029
IMG-20210605-WA0029
IMG-20210605-WA0027
IMG-20210605-WA0027
IMG-20210605-WA0025
IMG-20210605-WA0025
IMG-20210605-WA0026
IMG-20210605-WA0026
IMG-20210605-WA0028
IMG-20210605-WA0028
IMG-20210605-WA0023
IMG-20210605-WA0023
IMG-20210605-WA0024
IMG-20210605-WA0024
محافظ بورسعيد وزير الشباب مجلس النواب المنتخب الوطني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان

ترشيحاتنا

للمرة الثالثة .. هوجة استقالات بـ المسابقات ومدربي المنتخبات في عهد أحمد مجاهد

البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً مشتركا فى نطاق الأسطول الشمالى

كيفية صلاة الاستخارة ووقتها .. اعرف الضوابط الشرعية

تعرف على أسعار تويوتا الكاملة داخل السوق المصري .. صور

70 سنة في الحكم.. أول احتفال للملكة إليزابيث منذ بداية كورونا

"العين الثالثة" ابتكار جديد لحماية مدمني الهواتف الذكية.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتشال جثمان طفل غرق فى مصيف جمصة

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

مفيش وقت.. وزير التعليم: لن نطبق نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

أخبار الرياضة .. مواعيد مباريات اليوم السبت.. كارتيرون يحرج فرجاني ساسي

وفاة شقيقة الفنان محمود عبد العزيز

ضرب شابًا وسب فتاة.. مفجرة واقعة مشاجرة أحمد سعد تكشف آخر المستجدات

ياسمين عبد العزيز تحتفل بتخرج ابنتها.. فيديو

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حرقه جثتها.. صدمة زوج بعد عودة زوجته المصابة بكورونا من الموت

امرأة تعثر على فوطة بالفيجتار وسط الدجاج المقلي.. شاهد رد فعل المطعم|صور

فخر مصر.. نجاح طاقم طبي بالدمرداش في فصل توأم بروندي ملتصق حالته نادرة|صور

لانفصالها عن زوجها.. كيم كارداشيان تنهار في البكاء على الهواء مباشرة|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. بياكل شنبه.. استخراج 3 كيلو شعر من معدة شاب

«بتكلم مين يلا».. القصة الكاملة لـ خناقة أحمد سعد وشاب داخل بنزينة

تطوير التعليم.. ماذا قدم الرئيس السيسي في 7 سنوات؟ "فيديوجراف"

عاشت مزدوجة الديانة.. أسرار في حياة مريم فخر الدين

المزيد

ساحة رأي

د.جوزيف رامز أمين يكتب: مصر وأفريقيا والعالم

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. الحضن

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جراج ماسبيرو

د.سالم الكتبي

الجار الايراني والوسيط القطري ..!

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ