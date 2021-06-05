ختام فاعليات بطولة الجمهورية الصيفية للكانوى والكياك المقامة على شاطي بحيرة المنزلة

اختتمت اليوم فاعليات بطولة الجمهورية الصيفية للكانوى والكياك، والتي أقيمت للمرة الأولي على شاطي بحيرة المنزلة بقناه الإتصال بحي الضواحى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

حيث فاز فريق نادي التجديف بالمركز الأول ونادي السلام البحري بالمركز الثاني ونادي المصري القاهري بالمركز الثالث

وقد حضر تسليم الجوائز والكئوس المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمهندس شريف الشافعى رئيس الاتحاد المصرى للكانوى والكياك وعبد الفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب والرياضة . واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى

وشارك في البطولة 17 ناديًا وأكثر من 300 لاعب ولاعبة وذلك من محافظات أسوان والأقصر الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والمنتخب الوطني المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.



تشهد محافظة بورسعيد، إقامة بطولة الجمهورية الصيفية للكانوى والكياك لأول مرة على قناة الاتصال ببحيرة المنزلة بحى الضواحى، وذلك تماشيا مع الأعمال التنموية التى يشهدها حى الضواحى مؤخرا، والتى ساهمت فى جاهزيته لاستقبال كافة الفعاليات الرياضية ببورسعيد.

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