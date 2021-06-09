المغرب تسمح للطلبة التونسيين بدخول أراضيها لأداء امتحان البكالوريا

بشروط..

قررت السلطات المغربية تنظيم دورة استثنائية على مرحلتين (رئيسية وتدارك) لصالح الطلبة التونسيين العالقين بتونس وذلك بالمؤسسات الجامعية المغربية التي يزاولون فيها دراستهم.

جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه وعلى إثر المساعي الدبلوماسية ولاسيما الاتصال الهاتفي الذي جمع وزير الخارجية المغربي عثمان الجرندي مع نظيره ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بتاريخ 28 مايو الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تونسية قائلة : وفي هذا الإطار سيسمح للمسافرين التونسيين ابتداء من يوم 15 يونيو الجاري بدخول التراب المغربي شريطة الحصول علي لقاح كورونا او تحليل سلبي "لكوفيد 19" لا تتجاوز مدته 48 ساعة عند الوصول إلى المغرب.

ومن المقرر أن تشرع الخطوط الجوية التونسية في القيام قريبا بالإجراءات اللازمة لتنظيم ثلاث رحلات أسبوعية بين تونس والدار البيضاء وذلك بعد الحصول على التراخيص اللازمة في الغرض من السلطات المغربية.