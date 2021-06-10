وزيرة الثقافة تفتتح المهرجان الدولي للطبول السبت المقبل

فى دورته الثامنة بالقلعة

تفتتح د. ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية فى دورته الثامنة الذى يترأسه الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان يوم السبت المقبل الموافق 12 يونيو ويستمر حتى 18 يونيو وذلك على مسرح بئر يوسف بالقلعة فى تمام الساعة الثامنة مساءً تحت شعار " حوار الطبول من أجل السلام" ، حيث تحل دولتا كولومبيا وجنوب السودان ضيفا شرف المهرجان.



تشهد دورة هذا المهرجان مشاركة متميزة من 30 فرقة من الدول " كولومبيا- الفلبين- اندونسيا- السودان- جنوب السودان- بنجلاديش- باكستان- اليمن- الكونغو الديمقراطية- فلسطين، بالإضافة لمصر وسوريا وبعض الجاليات الأجنيية المقيمة بمصر لتقديم تراث دولهم وفنونها، بالإضافة الى إقامة الورش الفنية الدولية ، الأولى فى حفل الافتتاح والثانية فى حفل الختام بالقلعة، والأخرى فى بعض أماكن العروض المختلفة، حيث تُشارك فيها جميع الفرق للاحتفال بإطلاق الدورة الثامنة من المهرجان وحوار فنى بديع يجمع كل ثقافات الشعوب بمشاركة الجمهور فى معزوفة كونية وحوار الطبول من أجل السلام بقيادة رئيس المهرجان الفنان انتصار عبد الفتاح.



وصرح رئيس المهرجان بأن البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية سيشارك بأربع فرق هى فرقة رضا، الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية، وفرقة الموسيقى الشعبية، فنون السيرك، الذين يعبرون برقصاتهم كل فنون مصر، كما تُشارك وزارة الشباب والرياضة بقرق من طلاب الجامعات الذين حصلوا على جوائز الإبداع منها جامعة عين شمس، بورسعيد، الأزهر، أسيوط، بالإضافة الى مشاركة فلسطين بفرقتين " الفالوجا، كنعان"، كما تُشارك فرق أخرى ايقاعية وفنون شعبية منها الطبول النوبية والالات الشعبية وكلاكيت..الخ.



يُقام المهرجان بقلعة صلاح الدين- ساحة الهناجر- قبة الغورى- حديقة الحرية- حديقة متحف مختار- بيت السنارى بالسيدة زينب- قصر الأمير طاز. برعاية وزارة الثقافة وقطاعاتها متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، المجلس الأعلى للثقافة برئاسة د. هشام عزمى الأمين العام للمجلس ، صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. فتحي عبد الوهاب، وقطاع الإنتاج الثقافى برئاسة الفنان خالد جلال ، والبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة د.عادل عبده ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ، ووزارة الأثار والسياحة، والتنشيط السياحى، ووزارة الشباب والرياضة ، محافظة القاهرة والبنك الأهلى وبنك مصر.



يُكرم المهرجان دولة الفلبين بمناسبة مرور 75 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، ومن مصر الفنان الكبير "عصمت داوستاشى"و الفنانه "محاسن الحلو"، من السودان "الفنان عبد القادر سالم"، من السنغال "الفنان دودونداى روز، كما يكرم المهرجان باباتوندى أو لاتونجى " أمريكى نيجيرى"، ومن كولومبيا "توتولامومبوسينا".