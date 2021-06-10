طلاب عين شمس يحصدون مراكز متقدمة في مسابقة "فيديو وصورة"

شارك طلاب جامعة عين شمس في المسابقة القمية السابعة للتصوير الفوتوغرافي والمسابقة القمية الأولى لأحسن فيديو التي نظمتها جامعة طنطا تحت عنوان "حكاية صورة".

تأتي المسابقة تحت رعاية د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحصد ميشيل ميلاد بشاي بالفرقة الرابعة كلية الآداب المركز الثاني، وطارق حسن العطار الطالب بالفرقة الرابعة كلية الآداب على المركز الرابع في مسابقة أحسن تصوير فيديو التي تقام لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية لأحسن فيديو.



فيما فاز الطالب محمد طه درويش بالفرقة الرابعة كلية التجارة على المركز الخامس في مسابقة أحسن صورة فوتوغرافية.

يذكر أن المسابقة أجريت عن بعد من خلال إرسال الأعمال على CD، كما شاركت جامعة عين شمس في الملتقى الخامس للنانو تكنولوجي الذي نظمته جامعة طنطا لأنديه العلوم المصرية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونجح الطالب يوسف سامح بدران بالفرقة الثالثة كلية التمريض في حصد المركز الأول في الابتكار والاختراع .

يذكر أن المسابقة أقيمت "أونلاين" واستمرت على مدار شهرين متتالين بمشاركة 12 جامعة على مستوى الجمهورية.