فيتامينات تقوي المناعة والجهاز التنفسي.. مستشار طبي يوضح ..فيديو

قال الدكتور أكرم غانم المستشار الطبي إن قلة الطاقة في جسم الإنسان من الممكن أن تسبب “تيبس العضلات” مؤكدا أن هناك علاج “كلوسيز” والذي به فيتامين “د” وفيتامين “َأ” والأوميجا " 3".

وأضاف غانم خلال لقاء له لبرنامج “البيه والهانم” عبر فضائية صدى البلد أن الكوليسترول الذي يفيد الجسم يكون عن طريق هذا العلاج.

وتابع مستشار طبي أن هناك أحماضًا دهنية تسبب ارتفاع الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول وإجهادًا لعضلة القلب ومن الممكن أن تسبب جلطات.

وأشار غانم إلى أن “كلوسيز” والذي به الأوميجا 3 يعطي حيوية ومرونة للجهاز التنفسي ويقي الجسم.