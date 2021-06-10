إلزامي.. مبادرة المسح السمعي لحديثي الولادة: فحص 1.6 مليون طفل في عام ونصف

قال الدكتور أحمد مصطفى عميد معهد السمع والكلام ورئيس لجنة المبادرة الرئاسية للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة، إن الإعاقة السمعية هي رابع إعاقة على مستوى العالم من حيث الانتشار والهدف من المبادرة إجراء مسح سمعي للاطفال حديثي الولادة للحد من انتشار الإعاقة السمعية .

وأضاف أحمد مصطفى في حواره في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" في حال الشك في وجود مشكلة لدى الطفل حديث الولادة يتم إجراء فحوصات شاملة للطفل في المستشفيات ".

وتابع احمد مصطفى:" لا يوجد ارقام وبيانات واضح حول اعداد المصابين بالاعاقة السمعية ةفي مصر ومن هنا جاءت أهداف المبادرة الرئاسية للمسح السمعي لتوفير قاعدة بيانات بالأرقام ".

وأكمل أحمد مصطفى:" الأمر إلزامي للمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة والدولة وضعت خانة في شهادة الميلاد لـ القياس السمعي وشرط لاستخراج شهادة الميلاد، وحتى الآن تم إجراء فحص 1.6 مليون طفل في عام ونصف"، مضيفا:" المسيح السمعي وخدمات الكشف على الأطفال حديثي الولادة تتم بالمجان".

ولفت احمد مصطفى:" في أول شهر من ولادة الطفل يتوجه أهل الطفل بالطفل لأقرب وحدة صحية لإجراء مسح سمعي للطفل ويتم وضع جهاز بسيط في اذن الطفل من اجل للتعرف على إمكانية السمع بشكل جيد"، مضيفا:" في حال وجود مشكلة لدى الأطفال في السمع يتم إحالة الطفل إلى المستشفى ويتم إجراء فحوصات دقيقة للطفل للتعرف على حجم المشكلة في السمع لدى الطفل ".