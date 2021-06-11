أخبار التوك شو.. أرفع القبعة له.. بكري: أبو العينين يرسل أنابيب الأكسجين لمحافظتي قنا وسوهاج.. أبو الغيط يكشف كواليس لقائه الأول بالرئيس السيسي.. الخشت: نجحنا في إطلاق أكبر منصة علمية بالعالم

تناولت برامج التوك شو اليوم خلال الساعات الماضية ، عدداً من الأخبار العاجلة ، والقضايا الهامة ، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي :

أرفع القبعة له.. بكري: أبو العينين يرسل أنابيب الأكسجين لمحافظتي قنا وسوهاج

قال الإعلامي مصطفى بكري إنني أشكر النائب محمد أبو العينين على دوره في محافظتي قنا وسوهاج بعد أن قام بإرسال أنابيب أكسجين إلى المحافظتين وأشكره عليها.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية صدى البلد، أنني أرفع القبعة للنائب محمد أبو العينين وأشكره على مجهوداته.

مقدام وصاحب رؤية.. أبو الغيط يكشف كواليس لقائه الأول بالرئيس السيسي

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن أول لقاء جمعه بالرئيس السيسي بعد ثورة 30 يونيو كان في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة في أكتوبر 2013.

وأضاف أحمد ابو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج " 60 دقيقة " المذاع على قناة " إكسترا نيوز"، :" كان الحديث بيننا عن الاطار الإستراتيجي العربي والأمن القومي العربي وتحدثت مع الرئيس السيسي بالكثير من الإعجاب بشخصيته ".

رئيس جامعة القاهرة : نجحنا في إطلاق أكبر منصة علمية تفاعلية في العالم.. فيديو

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إنه تم تطوير أكثر من 1326 لائحة على مستوى جامعة القاهرة و328 برنامجا جديدا بمواصفات دولية.

وأضاف الخشت خلال لقاء له لبرنامج "نظرة" عبر فضائية صدى البلد أن تغيير المحتوى التعليمي بالغ الأهمية حتى يتواكب مع أحدث المنظمات العالمية.

لمواجهة حدوث موجة رابعة لـ كورونا.. تاج الدين يطالب المواطنين بهذا الإجراء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن من أصيب بفيروس كورونا يكوّن أجسامًا مناعية ضد الفيروس.

مضيفا:" لقاح كورونا الهدف منه تكوين أجسام مناعية ضد الفيروس، ومن أصيب بالمرض تمتد الأجسام المضادة لديه لعدة أشهر".



مرصد الأزهر: تنظيم داعش لم يعد قادرا على تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة

قال حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن تنظيم داعش الإرهابي تعرض لهزيمة قوية في عام 2017 وتم تحرير الموصل والرقة.

وأضاف حمادة شعبان في مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "تنظيم داعش الإرهابي استطاع أن يفكك جيوشه ويسكن الجبال والقرى المهجورة في العراق وسوريا ويقوم بتنفيذ عمليات ضعيفة ولم يعد قادرا على تنفيذ عمليات إرهابية كبيرة".

وزيرة التضامن: الهلال الأحمر عبر الحدود لتقديم المساعدة لأهالي غزة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهلال الأحمر المصري مستمر منذ أكثر من 100 عام في خدمة الإنسانية في كل القضايا، مضيفة "الهلال الأحمر جزء من الدولة المصرية".

وأضافت نيفين القباج في تصريحات تليفزوينية على قناة "إكسترا نيوز": أن "الرئيس السيسي يدعم أهالي قطاع غزة منذ بداية الأزمة في القطاع".

التنمية المحلية: 12 مليار جنيه لرفع كفاءة البنية التحتية بالصعيد.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة ضخت 12 مليار جنيه ضمن برنامج تنمية الصعيد من خلال 3703 مشروع لرفع كفاءة البينة التحتية من الصرف الصحي ومحطات مياه وكهرباء وغيرها، من أجل تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف المجالات الحيوية.

وأضاف خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، أنه تم إنشاء العديد من محطات تحلية المياه ورصف العديد الطرق وإنارتها وتدريب العديد من الكوادر البشرية بالإدارات المحلية لتطوير العنصر البشري، مؤكدا دعم التنمية الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً للاستثمار وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين.



أمريكا تتبرع بـ 500 مليون جرعة من لقاح فايزر لـ 100 دولة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أمريكا ستكون ترسانة اللقاحات في معركة العالم ضد فيروس كورونا .

وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي له بعد جولته في لندن :" ساهمنا اكثر من أي دولة اخرى في برنامج جوفاكس لتوفير اللقاحات في كافة انحاء العالم".



القومي للمرأة: قوائم المنقولات الزوجية مبالغ فيها وتتخطى المليون جنيه أحيانًا

قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة، إن لديها حالة استغراب شديد من ارتفاع قيمة قوائم المنقولات الزوجية والتى تصل إلى مليون والمليون ونصف، موضحة أنها تتعجب من فكرة زواج البنت بغسالتين وشبكة قيمتها تتعدى المائة ألف جنيه.

وأوضحت نهاد أبو القمصان، خلال مداخلتها الهاتفية فى برنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور"، أن هناك بعض الأسر تحاول إدخار منقولات البنت فى 10 سنين وعند تخرج البنت فورا تقوم بالزواج دون أى خبرة فى التعامل الحقيقي مع الناس، مضيفة أن إدخار أموال المنقولات فى البنك خير من التجهيز به.

مفيد فوزي عن كوميديا رمضان : المسلسلات كانت شبه الزغزغة مش الضحك.. فيديو

قال الإعلامي مفيد فوزي، إن الجيل الجديد يفتقر إلى الكوميديا، معقبا: "أنا في رمضان لم أضحك".

وأضاف "فوزي"، خلال لقائه ببرنامج "حديث العرب"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "أنا لم أضحك في رمضان، والمسلسلات كانت شبه الزغزغة مش الضحك".