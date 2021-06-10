نشاط مكثف لنواب تنسيقية شباب الأحزاب.. وزير القوى العاملة يسلمهم درع الوزارة تقديرا لدورهم .. ويبحثون مع نقابة الأطباء آليات تفعيل التعاون المشترك

وزير القوى العاملة يسلم نواب التنسيقية درع الوزارة

التنسيقية تؤكد على التعاون مع الوزارة في العديد من الموضوعات

نواب التنسيقية يبحثون مع نقابة الأطباء التعاون المشترك

وفد التنسيقية ناقش أزمة تكليف الأطباء والزمالة

استقبل وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفدا من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، لمناقشة عدد من الملفات التي تدور حول العمل والعامل المصري وتهيئة بيئة عمل مناسبة وآمنة.

وناقش الاجتماع ملف العمالة غير المنتظمة وكيفية إدارة الدولة له خلال الفترة الأخيرة، وجرى التأكيد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يترك لقاءً يذكر فيه العامل المصري إلا ويتطرق إلى العمالة غير المنتظمة ليؤكد ضرورة الاهتمام بتلك الفئة.

وقال سعفان، إن وزارة القوى العاملة اتخذت خطوات كبيرة للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وأدرجتها تحت مظلة تأمينية هم وصغار الصيادين.

وأشار كذلك، إلى العمالة البحرية وتعظيم الاستفادة منها، والعمل على خلق بيئة عمل آمنة لممتهنيها.

وأبدى وفد التنسيقية سعادته وشكره لوزارة القوى العاملة متمثلة في الوزير، على حسن إدارة ملف وضع مصر العمالي في الخارج وبالتحديد في منظمة العمل الدولية، وجهود الوزارة لخروج مصر من القائمة القصيرة بالمنظمة، بما يؤكد على أن الملف الملف العمالي المصري يسير بخطى جيدة وثابتة.

تخلل اللقاء، تأكيد الطرفين على ضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة في العديد من الموضوعات، منها خلق فرص عمل للشباب أو المشاركة في تدريب الشباب في العديد من الحرف عن طريق الوزارة.

وقدم سعفان، درع الوزارة للتنسيقية إيمانًا بدورها و دور أعضائها و نوابها.

حضر اللقاء، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب أكمل نجاتي، ومحمد عزمي، ونهى زكي، وراجية الفقي، وعلاء مصطفى، أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وأحمد مشعل، ومؤمن سيد، ومها سليمان، أعضاء التنسيقية.

بحث نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، وممثلو أعضاء لجنة الصحة بها، مع وفد من ممثلي نقابة الأطباء، اليوم الخميس، سبل تفعيل آليات التعاون.

وذكرت التنسيقية - في بيان اليوم - أن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات المهمة والمحورية على رأسها قانون المسؤولية الطبية، الذي عُقد اليوم ورشة عمل أولية لمناقشته مع التنسيقية، التي تدعم بدورها الأطباء وتثمن أدوارهم المحورية في خدمة الوطن والمواطن.

وأوضحت أن اللقاء تطرق أيضًا لأهم القضايا التي تشغل الأطباء، وعلي رأسها أزمة تكليف الأطباء وتحديات نظام الزمالة المصرية، فضلا عن تناول بعض التساؤلات الشائعة لدى الأطباء لتفعيل دور النقابة بشكل أكبر و كيفية تنمية مواردها.

فيما أشاد ممثلو النقابة - في ختام اللقاء - بالدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحياة السياسية المصرية وبأدوارهم الفعالة تشريعيًا وتنفيذيًا.

ضم وفد التنسيقية من مجلس النواب أحمد مقلد ،عمرو درويش، أميرة صابر، محمد إسماعيل، ومن مجلس الشيوخ هيام فؤاد، وسها سعيد ومن لجنة الصحة د. محمد غنيم، ود.محمد أبو النور.

كما ضم وفد النقابة الدكتورة نجوي الشافعي وكيل النقابة والدكتور أسامة عبد الحي الأمين العام للنقابة.