خبيرة أسرية: دخول الأصدقاء في حياة الزوجين يهدد التماسك الأسري.. فيديو

أكدت الدكتورة إيمان الريس استشاري التربية والأسرية، الاحترام يعد أحد أركان العلاقة الزوجية السليمة، ودونه لا يمكن أن تكون سوية وصحية، مضيفة أن سبب عدم احترام المرأة لزوجها يرجع إلى عدة أسباب منها البيئة الفاسدة التي ترعة وولدتها عليها منها صعف شخصية الزوج.

وأضافت استشاري التربية والأسرية، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، شخصية الرجل القوية ومدى احتوائه لها ووعيه بكيفية التعامل مع المرأة بزكاء وفطنة تفرض نفسها على الحياة الأسرية.

وتابعت الدكتورة إيمان الريس، تلجأ الزوجة في أغلب الأوقات إلى رد الإهانة بمثلها وما هو أمر خاطئ بكل المقاييس، بالإضافة إلى نصائح أصدقاء الزوجة الفاسدين المحرضين هما أكبر عامل يؤدى إلى فشل الحياة الزوجية.