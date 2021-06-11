اليمن.. اغتيال قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن

أفادت شبكة "روسيا اليوم"، مساء أمس الخميس، باغتيال القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، حيدرة جبران الجعدني، في مديرية المنصورة بمدينة عدن جنوب اليمن.

ونقلت الشبكة عن مصادر يمنية قولها إن جموعة مسلحين أطلقت النار على الجعدني خلال خروجه من منزله بحي المنصورة.

وأوضحت المصادر أن الجعدني أصيب بعدة أعيرة نارية وتم نقله إلى مستشفى لكنه فارق الحياة جراء جروحه.

والجعدني هو أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية بمديرية الوضيع في محافظة أبين ويعتبر من مؤسسي الحزام الأمني في عدن خلال السنوات الماضية قبل أن يعتكف في منزله مؤخرا.

وشارك كقيادي في معركة السيطرة على عدن عام 2015 ضد الحوثيين، وكان يشغل منصب مدير الرقابة والتفتيش في قوات الحزام الأمني.