أول ملياردير في الفضاء.. جيف بيزوس يغامر بحياته في 11 دقيقة خارج الأرض

على الرغم من امتلاكه ثروة طائلة وأسطول سيارات وسفن ويخوت عملاقة بصفته أغنى شخص في العالم ، فإن الملياردير جيف بيزوس يستعد للمخاطرة بكل شيء في رحلة مدتها 11 دقيقة إلى الفضاء .



ووفقا لشبكة سي إن إن الأمريكية، أعلن مؤسس أمازون جيف بيزوس، عن خطط للطيران إلى الفضاء الشهر المقبل على صاروخ من شركته (بلو أوريجين)، لتحقيق ما قال عنه إنه حلم حياته.

وقال الملياردير البالغ من العمر 57 عامًا إنه وشقيقه مارك سينطلقان من الأرض في 20 يوليو في أول رحلة مأهولة لمركبة الإطلاق New Shepard التابعة للشركة، فيما ستبيع الشركة المقعد الثالث في المركبة الفضائية بالمزاد العلني ، وقد بلغت المشاركات بالفعل 3.2 مليون دولار مع آلاف المشاركين من جميع أنحاء العالم.

وقال بيزوس في بيان بالفيديو: "أريد أن أسافر في هذه الرحلة لأنه شيء أردت أن أفعله طوال حياتي، إنها مغامرة، فيما دعا شقيقه للانضمام إليه"، وتابع عن رؤية الأرض من الفضاء أنها تغير علاقة الشخص بكوكب الأرض.

ستستغرق الرحلة حوالي 10 دقائق ، سيقضي أربعة منها فوق خط كرمان الذي يمثل الحد المعترف به بين الغلاف الجوي للأرض والفضاء، وبعد الإقلاع ، ستنفصل الكبسولة عن محركها، ثم تقضي 4 دقائق على ارتفاع يتجاوز 60 ميلاً ، وخلال هذه الفترة يعاني من كانوا على متنها من انعدام الوزن ويمكنهم مراقبة انحناء الأرض عن الفضاء.

وبعد انفصال الكبسولة ستتحرك المركبة مرة أخرى إلى السطح بثلاث مظلات كبيرة تعمل على إبطائها إلى حوالي ميل في الساعة عندما تهبط، وكانت قد نجحت شركة "نيو شاربيد"، في تنفيذ أكثر من 10 تجارب في غرب تكساس.

سمي نظام الصواريخ شبه المداري القابل لإعادة الاستخدام على اسم آلان شيبرد ، أول أمريكي صعد الفضاء قبل 60 عامًا، سيتم تخصيص عائدات المزاد إلى مؤسسة (بلو أوريجين)، والتي تهدف إلى إلهام الأجيال القادمة لمتابعة وظائف في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وتحتوي الكبسولات الآلية التي لا تحتوي على طيار على 6 مقاعد مع مساند ظهر أفقية موضوعة بجوار فتحات كبيرة، في مقصورة ذات إضاءة خفيفة، فيما ستساعد الكاميرات في توثيق لحظات من الرحلة.

فيما تخطط شركة سبيس إكس التي يديرها إيلون ماسك لرحلات مدارية تكلف ملايين الدولارات لإرسال الناس إلى الفضاء لمسافة أبعد، وكان قد أعلن بيزوس في وقت سابق من هذا العام أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة أمازون لقضاء المزيد من الوقت في مشاريع أخرى منها "بلو أوريجين".