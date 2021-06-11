المنتخب الأولمبي يتصدر تويتر بعد الفوز على جنوب أفريقيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #المنتخب_الأولمبي بعد الفوز على المنتخب الجنوب الافريقي في المباراة التي أقيمت وديا استعداد لأولمبياد طوكيو .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏فنيا المنتخب الأولمبي مش محتاج محمد صلاح لان الفريق منظم هجوميا لكنه محتاج لاعب 10 ولاعب مركز 6 و مدافع قوي" و "‏المنتخب الأولمبي بيلعب بدون خطه الاعتماد على مواهب اللعيبة الفردية رغم ان منتخب جنوب افريقيا ضعيف مالونجا لاعيب عالى اووى".





وفاز منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم على نظيره جنوب أفريقيا بهدفين مقابل لاشئ ، فى مباراة جمعت بينهما على استاد القاهرة الدولي ، في إطار استعدادات الفراعنة لخوض أولمبياد طوكيو2020 الشهر المقبل.

سجل هدفي المنتخب المصري المهاجم المخضرم مصطفى محمد فى الدقيقة 18 و54 من زمن المباراة بصناعة الظهير الأيسر أحمد فتوح .

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في الأولمبياد ضمن المجموعة التي تضم إلى جواره منتخبات إسبانيا، الأرجنتين بالإضافة إلى أستراليا.