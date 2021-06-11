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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الخضراوات والفاكهة

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 11-6- 2021 .. فيديو

صدى البلد

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 11-6- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم تسجل 5 جنيهات للكيلو

البصل بـ 4 جنيهات للكيلو

البطاطس 5 جنيه للكيلو

الكوسة 7 جنيهات

الملوخية تسجل 7 جنيهات للكيلو

الباذنجان بـ  7 جنيهات للكيلو

فلفل رومي بـ8 جنيهات للكيلو

الخيار بـ 5  جنيهات للكيلو

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

المشمش 15 جنيها
الخوخ 15 جنيها
الجوافة 20 جنيها
البرقوق 40  جنيها


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
 

الخضراوات

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