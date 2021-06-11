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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الرى: مصر والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي

صدى البلد

التقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، السيد أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان" ، والسيدة هاجر منصف مدير وحدة الشئون الأفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة ، والسادة ممثلى المبادرة الافريقية "النيل من أجل السلام".

وأبدى الدكتور عبد العاطى تقديره لمجهودات مؤسسة "ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان" ، مشيراً للدور الهام الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى فى التعريف بقضايا المياه فى قارة أفريقيا وتحقيق التواصل وتبادل الرؤى بين الشعوب المختلفة ، وتصحيح المفاهيم والأكاذيب الخاطئة التى تُروج ويتداولها البعض فيما يخص قطاع المياه.

الجدير بالذكر أن منظمة "ماعت" هى عضو مؤسس فى المبادرة الافريقية "النيل من أجل السلام" ، والتى تم تدشينها فى العاصمة الأوغندية "كمبالا" فى شهر ابريل الماضى ، والتى صدر عنها وثيقة تدعو للوصول لإتفاق قانونى ملزم بين مصر والسودان وأثيوبيا فيما يخص سد النهضة الأثيوبى يحافظ على مصالح الدول الثلاث ، مع التأكيد على حق كل دولة فى تحقيق التنمية لشعوبها بدون التأثير على مصالح الشعوب الأخرى ، وتضم المبادرة عدد (٥٠٠) عضو من ٦٠ دولة حتى الآن.

- الملء الأحادي في العام الماضي تسبب في اضرار جسيمه للسودان من جفاف وفيضان وزيادة العكارة بمحطات الشرب

كما استعرض الدكتور عبد العاطى تطورات قضية مياه النيل والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي ، مؤكداً على حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية ، مع التأكيد على ثوابت مصر فى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة ، مشيراً إلى أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يؤدى لحدوث تقدم ملحوظ  ، وأن مصر والسودان طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث ، مشيرا لأهمية أن تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها ، خاصة مع وصول المفاوضات الى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الاثيوبى ، ومؤكداً في الوقت ذاته على أن مصر والسودان لن تقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الاثيوبي.

وأشار الدكتور عبد العاطى للأضرار الجسيمة التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الأحادي في العام الماضي ، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب ، ثم قيام الجانب الإثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى بدون ابلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية .. حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية فى المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، كما تساعد مصر الدول الأفريقية في بناء السدود ، ومنها على سبيل المثال سد (ستيجلر جورج) على نهر (روفينجي) بتنزانيا والذي تقوم عدد من الشركات المصرية بإنشائه ، وبما  يلبي طموحات الشعب التنزانى في تحقيق التنمية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.

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التنمية المستدامة الري وزير الري سد النهضة السودان حقوق الإنسان

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