جنى سامح تفوز بذهبية البطولة الأفريقية للترايثلون

فازت جنى سامح لاعبة منتخب مصر للترايثلون بالمركز الأول وحصدت الميدالية الذهبية خلال منافسات اليوم الأول للبطولة الافريقية المقامة حاليا بمحافظة جنوب سيناء. وقدمت لاعبة مصر اداء مميز وتفوقت منذ ضربة البداية على كافة المنافسين .

وتفوقت جنى سامح صاحبة الـ 13 عاما على كل الدول المشاركة خلال منافسات السباقات الثلاثة سباحة وجرى ودرجات.

وحرصت الدكتورة حياة خطاب رئيس مجلس ادارة اللجنة البارالمبية المصرية على تكريم جنى والاحتفال بها بعد التتويج بالميدالية الذهبية.

وقالت الدكتورة حياة خطاب أن جنى لاعبة صاعدة ومميزة وينتظرها مستقبل كبير .

وقام النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب بالبرلمان بتهنئة لاعبة منتخب مصر وحرص على تحفيزها ومطالبتها بالحفاظ على مستواها حتى تحقق الحلم وتتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الدورة بعد القادمة.

يذكر أن مدينة شرم الشيخ تستضيف حاليا البطولة الأفريقية للترايثلون وشهدت محافظة جنوب سيناء انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للترايثلون، والتى أسفرت عن فوز اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية برئاسة الاتحاد الافريقي بالتزكية ويشغل اللواء أحمد ناصر ايضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون ورئيس الاتحاد المصري والعربي .