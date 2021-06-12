وزير التعليم: نجتهد لإيقاف نزيف العقول.. ونواجه حربا مشبوهة على السوشيال ميديا

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أصبح واضحا للجميع من يريد مصلحة ابنائنا، ومن هم المحرضين والمتطاولين الذين يستخدمون السوشيال ميديا لأغراض مشبوهة.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له على جروب رابطة شباب معلمي مصر: “لقد رصدنا منذ بدء التطوير كل هؤلاء المحرضين، ولكن الاهم أن نتكاتف جميعا من أجل احداث ثورة لخدمة الطلاب، لإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل “للأسف” على التوجيه المناسب لسنوات”.

وأضاف وزير التربية والتعليم: “نحن نجتهد من أجل انقاذ هذا الجيل و وضعه على الطريق الصحيح ومن أجل أن نساعدهم على مستقبل أفضل لهم ولمصرنا الحبيبة”.

على جانب آخر، كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد أن مواصفات البابل شيت الخاصة بامتحانات الثانوية العامة ، يتم العمل عليها حاليا.



وقال وزير التربية والتعليم: إن هدف الامتحان التجريبي المقرر عقده لطلاب الثانوية العامة يوم ٢١ يونيو 2021 ، هو تدريب الطلاب على إجابة الامتحان بطريقة البابل شيت.

وأضاف وزير التربية والتعليم انه بالنسبة للطلاب الذين يرغبون في التدريب على طريقة “ بابل شيت " من الان قبل الامتحان التجريبي ، فإنه يمكن طباعة أى بابل شيت من الانترنت للتدريب عليه الى ان يبدأ الامتحان التجريبي.

وعبر وزير التربية والتعليم عن تعجبه من إصرار أولياء الأمور على تكرار سؤال (ولادنا يتدربوا ازاي على أسلوب البابل شيت قبل الامتحان؟)، قائلا: تظليل دوائر الإجابات في البابل شيت لا يحتاج تدريب لطالب بالغ على مشارف الجامعة".

وتساءل وزير التعليم متعجبا: “لماذا تتكلم الأمهات بالنيابة عن الطلاب؟.. هل تعلموا ان يوم واحد من الامتحان التجريبي للثانوية العامة يتطلب طباعة مليون بابل شيت؟.. وهل تعلموا ان الامتحان النهائي يتطلب طباعة ونقل وتوزيع ٩ مليون بابل شيت؟.. وهل تعلموا ان يوم واحد في الامتحان التجريبي يتطلب طباعة وتوزيع ٩٠٠ الف كراسة امتحان؟.. يعني تكاليف باهظة ولوجستيات هائلة وهناك جيش من الزملاء يعملون ليل نهار ، وبالتالي ارجو ان نتفهم ان التنفيذ شديد التعقيد والصعوبة ويجب لا نكثر من الطلبات اللانهائية!”.

على جانب آخر حصل موقع صدى البلد على تفاصيل رقمية مهمة تلخص منظومة امتحانات الثانوية العامة 2021.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن عدد طلاب الثانوية العامة المقرر أن يخوضوا امتحانات الثانوية العامة 2021، يبلغ 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن هؤلاء الطلاب منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة في شعبة علمي علوم، بينما و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 في أدبي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة يصل إلى 2189، منها 1794 لجنة إلكترونية و395 لجنة ورقية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم طباعة ونقل وتوزيع 9 ملايين بابل شيت لـ امتحانات الثانوية العامة 2021.