متي تطلق جوجل الإصدار النهائي من أندرويد 12 لـ هواتف Pixel؟

أطلقت شركة جوجل Google، النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل أندرويد 12، لسلسة هواتفها بيكسل Pixel، التي تأتي بعد ثلاث معاينات للمطورين تجلب ترقيات قليلة لنظام التشغيل.

ويليها الإصدار التجريبي السابق أو الأول، ومن المتوقع أن تطلق الشركة الأمريكية إصدارين تجريبيين إضافيين هما الثالث أو الرابع قبل الإطلاق الرسمى للجمهور.

ولم تؤكد جوجل تاريخ الإصدار الرسمي لنظام التشغيل أندرويد 12، وفي خلال العام الماضي، أصدرت جوجل أول إصدار تجريبي من النظام الحالي Android 11، في شهر يونيو وكان الإطلاق للإصدار النهائي في أوائل سبتمبر المنصرم، لذا فمن المحتمل أن تتبع مالكة هواتف بكسل نفس النهج في الإعلان عن النظام الجديد، وفقا لـ "android authority".

تاريخ إصدار أندرويد 12

وتخطط جوجل لإطلاق تحديثات شهرية لنظام Android 12. وفقا لأحدث المعلومات الرسمية، إذ من المتوقع أن يصل الإصدار التجريبي الثالث في شهر يوليو المقبل، لذا فمن الممكن أن يكون تاريخ إطلاق الإصدار النهائي من أندرويد 12، في منتصف أو نهاية أغسطس أو أوائل شهر سبتمبر.

ميزات أندرويد 12 الجديدة

وكشف تقرير نشره موقع "theverge" التقني، عن ميزات التحديث الجديد من أندرويد 12، والتي من بينها زر جديد يسمى إنترنت Internet، والذي يأتي كـ بديلا لزر تشغيل اتصال الواي فاي المعروف لمستخدمي أندرويد.

ومن الواضح أن جوجل قامت بدمج خيار تشغيل الشبكة اللاسلكية واي فاي مع خيار بيانات الجوال، خلال زر Internet، وذلك من أجل توفير خيارات لوحة الإشعارات بنظام أندرويد الجديد، ولسهولة الاختيار بين خدمة الإنترنت التي يرغب المستخدم بتشغيلها على الجهازبالإضافة إلى لوحة تحكم بالخصوصية الجديدة، والتي تتيح للمستخدم معرفة عدد المرات التي تطلب فيها التطبيقات الوصول إلى بعض وظائف الجهاز مثل الميكروفون والكاميرا والموقع.