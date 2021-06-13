مدير مباحث الإنترنت: 28 نوعا من جرائم السوشيال ميديا

أبرزها النصب والابتزاز والتحريض

أكد اللواء علي اباظة، مدير مباحث الإنترنت السابق بالداخلية، أن جرائم الإنترنت يطلق عليها الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، وتضم جميع الوقائع التي تشكل مخالفات لقوانين تمثل التعدي على حقوق أو أموال آخرين باستخدام شبكات الاتصال والحاسب الآلي.

وأضاف "أباظة"، خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلاميين خيري رمضان، وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إدارة مكافحة جرائم الحاسبات أُنشئ عام 2002، كمبادرة من وزارة الداخلية مع التوسع في استخدام الإنترنت، مشيرا إلى أن الإدارة تلقت في 2002 بلاغات وصلت لـ7 فقط، موضحا أن هناك 28 نوعا من الجرائم الإلكترونية المختلفة ظهرت في عام 2017، من سب وقذف والتحريض والتشهير والابتزاز.

وأوضح أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدون فهم يعرضنا لنكون ضحايا لجرائم وتستخدم في ارتكاب الجرائم، إذ أن هناك شخص يرتكب الجريمة دون أن يكون ظاهر بالشكل الكافي.