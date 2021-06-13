نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن فيروس جدري البقر .. وأعراض الغدة الدرقية

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن بريطانيا سجلت أول حالة إصابة بشرية بـ فيروس جدري البقر لسيدة تبلغ من العمر 28 عامًا ، انتقلت إليها العدوى من قطتها.

ينصح دائمًا خبراء التغذية بتضمين الفواكه في النظام الغذائي لما تحتويه من فوائد وعناصر غذائية، مثل الألياف التي تنظم عملية الهضم، لكن بعضها يحتوي على نسبة عالية من السكر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أبرزها النسيان .. تعرف على أعراض الغدة الدرقية

مرض الغدة الدرقية هو مصطلح عام للحالة الطبية التي تمنع الغدة الدرقية من إنتاج الكمية المناسبة من الهرمونات.

الدمج بين لقاحي فايزر واسترازينيكا .. دراسة تكشف الفوائد والأضرار

بعد المتغيرات الجديدة من فيروس كورونا، يتساءل الكثير من الناس عما إذا كان بإمكانهم "مزج ومطابقة" لقاحات COVID-19.



