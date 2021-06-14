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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تعلق على واقعة إلقاء الطماطم في أحد المصارف بالشرقية

القاء الطماطم في
القاء الطماطم في احد المصارف

كشف محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، تفاصيل واقعة التخلص من محصول الطماطم في أحد المصارف في محافظة الشرقية .

 

قال محمد القرش في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية "، :"  هذه الواقعة قديمة وليست حديثة ، ووقعت منذ حوالي 4 سنوات ".

 

وتابع محمد القرش:"أحد المتعاملين مع  واقعة إلقاء الطماطم في المصرف  أكد أن  الطماطم فيها مشكلة وبدلا من إلقاء الطماطم في القمامة رأى ان يلقيها في المصرف اعتقاد منه أن ما يفعله أمر يفيد الأسماك".

 

وأضاف محمد القرش:"  مستوى وجودة الطماطم في الدولة المصرية مرتفع، والدولة المصرية تنفذ جهود كثيرة من أجل خدمة المزارع المصري وزيادة المساحات المزروعة من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف وتحديث نظم الزراعة".

 

وتابع محمد القرش:"مبادرة حياة كريمة هدفها لتغيير وجه الحياة في الريف المصري  وحفظ حقوق المزارع والفلاح المصري ".

 

وأكمل محمد القرش:"  الدولة المصرية اهتمت بـ الزراعة التعاقدية في عدد من المحاصيل وبدأنا في إدخال محاصيل فول الصويا وزهرة الشمس، وقبل الزراعة يعلم الفلاح حجم الإنتاج وحجم الأرباح من نشاط الزراعة ، والوزارة أطلقت مشروعات الزراعة لتحسين قدرات الفلاحين التسويقية لتسويق المحاصيل الخاصة بهم ".

الزراعة الطماطم الشرقية المصارف المحاصيل اخبار التوك شو

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