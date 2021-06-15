6 علاجات منزلية للقضاء على حب الشباب تعرفى عليها

علاجات منزلية قوية تساعد فى علاج حب الشباب ليست باهظة الثمن ولكنها فعالة لمحاربة حب الشباب إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث.

1 عصير ليمون

عصير الليمون فعال لمحاربة حب الشباب وما عليك سوى عصر ليمونة في وعاء وإضافة بضع قطرات من ماء الورد إليها.

ضع هذا الخليط مع كرة قطنية على المنطقة المصابة مثل الرقبة أو الوجه فتعد هذه هي الطريقة الطبيعية المؤكدة للتحكم في حب الشباب والبثور.

2 الصبار

قطعي جل الصبار ثم ضعيه على حب الشباب وأتركيه حوالى 10 دقائق.

3 البابونج

البابونج هو عنصر عزيز آخر يمكن استخدامه لمنع حب الشباب والبثور و يمكنك تفريغ محتويات كيس شاي البابونج في الخلاط ، وإضافة الماء ومزجها في عجينة ناعمة و ضعى العجينة على وجهك.

4 معجون الأسنان

يمكن أيضًا أن يكون معجون أسنانك المتواضع مفيدًا جدًا في علاج حب الشباب وإزالة الندبات فقط ضع القليل من معجون الأسنان على المناطق المصابة ولاحظ حجم البثور يتقلص في غضون أيام قليلة.

5 العسل

العس جيد في علاج حب الشباب والبثور فقط ضعى العسل مباشرة على حب الشباب واتركيه حتى يجف.

6 النعناع

يساعد النعناع على إزالة انسداد المسام و للمساعدة في الحفاظ على وجه نظيف من حب الشباب ، اخلطي حوالي ملعقتين كبيرتين من النعناع الطازج المفروم ناعماً وملعقتين كبيرتين من الزبادي ودقيق الشوفان و اخفقي المكونات حتى تتجانس العجينة وضعيها على وجهك و اتركيه حتى يجف لمدة عشر دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد.