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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محكمة كويتية.. قرار عاجل بشأن سفر مواطنيها خارج البلاد

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية الكويتية نظرت، الدعوى المطالبة بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء الكويتي الذي يمنع سفر غير المتلقين للقاح فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة الكويتية نقلا عن المحكمة أنه تقرر تأجيل الدعوى إلى الثالث من أغسطس المقبل للرد من الحكومة عليها، بعدما حضر دفاع إدارة الفتوى والتشريع وطلبوا إرجاءها للتعقيب عليها.

وبدوره ، قال مقدم الدعوى المحامي فهد الحريص لـ الأنباء إنه حضر جلسة اليوم وقدم للمحكمة دفعا بعدم دستورية القرار لمخالفة المواد 29 و 30 و 31 من الدستور بشأن حرية التنقل.

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وأبان الحريص إلى أن دعواه تتضمن شقا مستعجلا يطالب بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل النهائي بالدعوى، مبينا أن المحكمة لم تفصل به حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، اعلنت في وقت سابق ، رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا «دلتا» في البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، إنه تم رصد إصابة بعض الحالات في الكويت بالمتحور الهندي من فيروس كورونا وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وأوضح السند، أن الوزارة تقوم بإجراء الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت وفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء على الجائحة.

ولفت إلى أن المتحور الهندي تم رصده في أكثر من 62 دولة في العالم حتى الآن، مجددا الدعوة للمواطنين والمقيمين بضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية وتجنب التجمعات غير الآمنة.

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