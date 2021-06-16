جوجل تتيح تطبيق Google Chat للدردشة كبديل لـ Hangouts

أعلنت شركة جوجل إطلاقها تطبيق المحادثة الجديد Google Chat أو "دردشة جوجل" ، والذي يعمل على تسهيل عمليات التواصل بين المستخدمين حيث يحتوى على ميزات جديدة مختلف تماما عن تطبيقات جوجل السابقة للدردشة، كما سيعمل كبديل ل Hangouts .



وسهلت جوجل على المستخدمين استخدام تطبيقها الجديد Google Chat، والذي انضم إليه الكثيرين فور اصداره ، كحل بديل بعد إنهاء خدمة التطبيق الشهير Hangouts الذي استمر لسنوات طويلة.



وبحسب موقع Droid Life فإن يمكن الآن إستخدام تطبيق دردشة جوجل الجديد من خلال موقع chat.google.com، كما يمكن فتح تطبيق Gmail على صفحة الويب، والتوجه إلى الإعدادات والإنتقال إلى علامة التبويب واختيار الدردشة، ثم اختيار Google Chat قبل الحفظ وإيقاف Hangouts والتبديل.

ويمكنك تثبيت تطبيق Google Chat إذا لم تريد العمل عليه من خلال الويب، ويمكنك أيضاً وضع التطبيق داخل تطبيق جيميل Gmail الخاص بك على أندرويد.

كما لن يمثل التبديل من Hangouts تطبيق Google Chat مشكلة، لأنه من المفترض أن تقوم جوجل قد نقلت محادثاتك من على Hangouts إلى Google Chat، بما فى ذلك الدردشة الجماعية، كما سيعمل أيضاً بخاصية المظهر الداكن المريح للعين.

ورغم أن التطبيق الجديد Google Chat يعد أسهل وأفضل من التطبيق القديم Hangouts، إلا أنه يجب أن تحاول إقناع جميع الأصدقاء بالتبديل فى نفس الوقت عند الانتقال إلى التطبيق الحديث من جوجل، لأن إرفاق بعض الوسائط ربما يكون صعبا إلى حد ما وتريد إستخدام درايف Drive لحين تحديث آخر.